AYM'den gündeme damga vuran pasaport kararı - Son Dakika
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Politika

AYM'den gündeme damga vuran pasaport kararı

Anayasa Mahkemesi (AYM), pasaport iptalleriyle ilgili önemli bir karara imza attı. Gündeme damga vuran bu karar, vatandaşların pasaport haklarını yakından ilgilendiriyor. Anayasa Mahkemesi (AYM), İçişleri Bakanlığınca memleketten ayrılmalarında mahzur bulunanlara pasaport verilmemesine ilişkin yasa hükmünü iptal etti.

21.11.2024 09:41
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Anayasa Mahkemesi, Ankara 19. İdare Mahkemesi'nin açtığı davada Pasaport Kanunu'nun memleketten ayrılmalarında genel güvenlik bakımından mahzur bulunduğu İçişleri Bakanlığı'nca tespit edilenlere pasaport verilmeyeceğine ilişkin hükmünü Anayasa'ya aykırı buldu.

AYM'nin, Ankara 19. İdare Mahkemesi tarafından 5682 sayılı Pasaport Kanunu'nun 3463 sayılı Kanun'un 3. maddesiyle değiştirilen 22. maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan "…memleketten ayrılmalarında genel güvenlik bakımından mahzur bulunduğu İçişleri Bakanlığınca tespit edilenlere…" pasaport ve seyahat belgesi verilmeyeceğine ilişkin ifadenin Anayasa'nın 2., 13. ve 23. maddelerine aykırı olduğu gerekçesiyle açtığı davada verdiği karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

ANAYASA'YA AYKIRI BULDU, İPTAL ETTİ

AYM, 5682 sayılı Pasaport Kanunu'nun 3463 sayılı Kanun'un 3. maddesiyle değiştirilen 22. maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan "…memleketten ayrılmalarında genel güvenlik bakımından mahzur bulunduğu İçişleri Bakanlığınca tespit edilenlere…" pasaport verilemeyeceği hükmünü Anayasa'ya aykırı bularak iptal etti.

GENEL NİTELİKTE DEĞİL

AYM kararında, şu ifadeler yer aldı:

"… İtiraz konusu kuralla ülkeden ayrılmalarında genel güvenlik bakımından mahzur bulunduğu Bakanlıkça tespit edilenlere pasaport veya seyahat vesikasının verilmeyeceği hüküm altına alınmak suretiyle öngörülen sınırlamanın genel nitelikte bir sınırlama olmadığı, belirli kişi veya kişilere yönelik olduğu anlaşılmaktadır.

YURT DIŞINA ÇIKMA ÖZGÜRLÜĞÜNE VURGU YAPILDI

Bu itibarla Anayasa'nın 23. maddesi uyarınca yurt dışına çıkma özgürlüğünün ancak suç soruşturması veya kovuşturması sebebiyle sınırlanabileceği ve hakim kararı güvencesine bağlandığı gözetildiğinde kuralla yurt dışına çıkabilmenin idarenin yetkisine bırakılarak Anayasa'da belirtilen sınırlama sebeplerine bağlanan hakim kararı güvencesinin ihlal edildiği görülmektedir. Dolayısıyla kuralın yurt dışına çıkma özgürlüğünü Anayasa'nın sözüne ve Anayasa'da öngörülen sınırlama sebeplerine aykırı olarak sınırladığı sonucuna da ulaşılmıştır."

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