Ayşe Ateş, eşi Sinan Ateş'in dövdürdüğü gazetecilerden özür diledi - Son Dakika
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Politika

Ayşe Ateş, eşi Sinan Ateş'in dövdürdüğü gazetecilerden özür diledi

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Ankara'da suikastla öldürülen eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş, eşinin o dönem dövdürdüğü gazetecilerden özür diledi. Ateş, "Onun dövdürdüğü bazı gazeteciler de bana çok destek oldu" ifadelerini kullandı.

15.07.2024 10:55  Güncelleme: 11:13
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Ankara'da suikastla öldürülen eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş, katıldığı canlı yayında çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

"SİNAN GAZETECİLERİ DÖVDÜRDÜ"

KRT'de Zübeyde Sarı'nın sorularını yanıtlayan Ayşe Ateş, eşinin bazı gazetecileri dövdürdüğünü belirterek "Sinan gazetecileri dövdürdü. Çok büyük kavga ettik. Sinan'a 'Senin iki tane çocuğun var, sen ne yapıyorsun? Bu çok çirkin bir şey, sana yakışmıyor' dedim. O da 'Yapmak zorundayım, Genel Merkezden talimat geliyor. Yapmazsam olmaz, Ocak başkanı olmam', yapmazsam bana da ceza keserler' dedi. Bu olaylardan sonra tartıştık ve günlerce konuşmadık. Bu olaylardan kısa süre sonra Sinan da görevden alındı. Şimdi düşünüyorum belki yasa dışı bir şey istediler, belki de istedikleri şeyleri Sinan yapmadı ve o yüzden mi görevden alındı diye düşünüyorum" dedi.

Ayşe Ateş, eşi Sinan Ateş'in dövdürdüğü gazetecilerden özür diledi

"O GAZETECİLERİN HEPSİNDEN ÖZÜR DİLİYORUM"

Açıklamasının devamında "O gazetecilerin hepsinden özür diliyorum. Onun adına özür diliyorum" diyen Ateş, "Haklarını helal etsinler. O ahirete gitti. Onun dövdürdüğü bazı gazeteciler de bana çok destek oldu. Bizim dürüst ve namuslu gazetecilere ihtiyacımız var. Benim sesim oldular. Benim söyleyemediklerimi onlar söylediler. Bu olaylar keşke olmasaydı" şeklinde konuştu.

Ayşe Ateş, eşi Sinan Ateş\'in dövdürdüğü gazetecilerden özür diledi

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Son Dakika Politika Ayşe Ateş, eşi Sinan Ateş'in dövdürdüğü gazetecilerden özür diledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Hidir Akbaba: Ferhat eser yetiş :) 9 0 Yanıtla
  • Yelloz Kız: haydaaaaa 8 0 Yanıtla
  • Ali Kublay: Adamlar durustude rahmetli kocan niye dovdurmus diye soran olmadimi 2 0 Yanıtla
  • Yusuf Gürbüz: Yaw arkadaş ne abarttınız bu Sinan ateş olayını öldü gitti Allah rahmet eylesin.gazzedeki şehit olan insanlar bu kadar gündeme gelmedi 0 0 Yanıtla

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