Ayşegül Doğan: Barış ve Diyalogdan Yanayız

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, İran'a yönelik ABD- İsrail saldırılarına ilişkin açıklama yaptı.

Doğan, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, 21 Mart Nevruz Bayramı'nın resmi tatil olması gerektiğini söyledi.

DEM Parti heyetinin yarın İmralı'ya gideceğini belirten Doğan, görüşmelerin yasal düzenlemeler ve silahsızlandırma sürecine ilişkin olacağını kaydetti.

Yasal düzenlemelerin, silah bırakan herkese yönelik olması gerektiğini ifade eden Doğan, bu süreçle ilgili hızlı bir takvimlendirmeye ihtiyaç olduğunu dile getirdi.

Ayşegül Doğan, İran'da yaşanan gelişmelere ilişkin soruya, "DEM Parti olarak yaklaşımımız bellidir. Biz savaştan değil, barıştan, diyalogdan, müzakereden ve çözümden yanayız. Dış müdahalelerle bunların sağlanamayacağını gayet iyi biliyoruz." yanıtını verdi.