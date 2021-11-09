Üye Girişi
Ayvalık Belediye Başkanı Ergin, mahalle ziyaretlerinde coşkuyla karşılanıyor - Son Dakika

Ayvalık Belediye Başkanı Ergin, mahalle ziyaretlerinde coşkuyla karşılanıyor

09.11.2021 16:39
Ayvalık Belediye Başkanı Ergin, mahalle ziyaretlerinde coşkuyla karşılanıyor

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, pandemi yasaklarının sona ermesinin ardından başlattığı kırsal mahalle ziyaretlerine ağırlık vermeye devam ediyor.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, pandemi yasaklarının sona ermesinin ardından başlattığı kırsal mahalle ziyaretlerine ağırlık vermeye devam ediyor. Program dahilinde Ayvalık ilçe sınırlarında kalan 16 köyü düzenli aralıklarla ziyaret eden Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin mahalle sakinleriyle buluşarak sorunları yerinde dinliyor birlikte çözümler üretiyor.

Gittiği yerlerde coşkuyla karşılanan Başkan Ergin, "Programımıza aldığımız Kırcalar Mahallesi'nde vatandaşlarımızla bir araya geldik. Muhtarımızın ve vatandaşlarımızın taleplerini dikkatle dinledik ve notlar aldık, sorunlu yerleri birlikte inceledik. Köy ziyaretlerine covid-19 pandemisi sürecinde ara vermek zorunda kalmıştık. Yeni yılla başladık ve düzenli olarak her köyümüzü defalarca ziyaret ediyoruz. Köy yerinde köy havasında sohbetler keyifli geçiyor, hem de sorunları yerinde tespit ederek çözümlerini hızlandırmış oluyoruz" diye konuştu.

Başkan Ergin hafta içinde Kırcalar Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi. Köy kahvesinde başlayan keyifli sohbetin ardından, köyün sokaklarını muhtar ve vatandaşların eşliğinde belediye teknik ekibiyle birlikte gezen Başkan Ergin, "Fen, temizlik, park bahçeler, destek hizmetleri ve zabıta müdürleriyle birlikte tespit ettiğimiz sorunları, aciliyet sırasına göre iş programımıza aldık. İvedilikle çözümlenmesi için belediyemizin tüm olanaklarını seferber ediyoruz. Çözüme kavuşturulan sıkıntıların bir daha yaşanmaması için belirli aralıklarla denetimlerimizi sürdürüyoruz" dedi.

Kırsal mahalle ziyaretlerine bir yenisi daha ekleyen Başkan Ergin'e Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Ayvalık İlçe Başkanı Hüseyin Şalmanlı, belediye meclis üyeleri Ethem Vardı, Merih Arslan, Semih Varol, Ethem Vardı, Hüseyin Ergin, İbrahim Mühürdaroğlu ve Kırcalar Mahalle Muhtarı Yener Aktaş da eşlik etti. - BALIKESİR

Ayvalık Belediye Başkanı Ergin, mahalle ziyaretlerinde coşkuyla karşılanıyor
Ayvalık Belediye Başkanı Ergin, mahalle ziyaretlerinde coşkuyla karşılanıyor
Ayvalık Belediye Başkanı Ergin, mahalle ziyaretlerinde coşkuyla karşılanıyor
Ayvalık Belediye Başkanı Ergin, mahalle ziyaretlerinde coşkuyla karşılanıyor
Ayvalık Belediye Başkanı Ergin, mahalle ziyaretlerinde coşkuyla karşılanıyor
Ayvalık Belediye Başkanı Ergin, mahalle ziyaretlerinde coşkuyla karşılanıyor
Ayvalık Belediye Başkanı Ergin, mahalle ziyaretlerinde coşkuyla karşılanıyor

Mesut Ergin, Balıkesir, Hisarcık, Ayvalık, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Ayvalık Belediye Başkanı Ergin, mahalle ziyaretlerinde coşkuyla karşılanıyor - Son Dakika


Son Dakika

Malatya'da çöken 2 katlı binaya ait görüntüler ortaya çıktı 17:36 Malatya'da çöken 2 katlı binaya ait görüntüler ortaya çıktı Son Dakika: Malatya'da bina çöktü! Göçük altında kalanların olduğu ihtimaline karşı arama-kurtarma çalışmaları başlatıldı 17:19 Son Dakika: Malatya'da bina çöktü! Göçük altında kalanların olduğu ihtimaline karşı arama-kurtarma çalışmaları başlatıldı Sürekli olay çıkarmasıyla tanınan Gülcan Çağıllıgeçit, bu kez adliyede davalı olduğu kişiye saldırdı 17:11 Sürekli olay çıkarmasıyla tanınan Gülcan Çağıllıgeçit, bu kez adliyede davalı olduğu kişiye saldırdı
Koronavirüs aşı merkezine çevrilen geneleve gidenler arasında bir Türk var 16:41 Koronavirüs aşı merkezine çevrilen geneleve gidenler arasında bir Türk var Eda Ece, sosyal medya hesabından 16:10 Eda Ece, sosyal medya hesabından "Kocam ve sevgilisi" notuyla fotoğraf paylaştı Avukatı öldüren sanıktan şaşırtan sözler: Savunma yapacak psikolojide değilim 15:59 Avukatı öldüren sanıktan şaşırtan sözler: Savunma yapacak psikolojide değilim
Acun Ilıcalı, satın aldığı takımın stadından fotoğraf paylaştı 15:27 Acun Ilıcalı, satın aldığı takımın stadından fotoğraf paylaştı Son dakika! Kocaeli'de servis minibüsü dere yatağına uçtu, çok sayıda yaralı var 14:42 Son dakika! Kocaeli'de servis minibüsü dere yatağına uçtu, çok sayıda yaralı var

Son Dakika Haberleri
17:38 Asgari ücretlilere Bakan Bilgin'den söz: İnsanlarımızı gülümsetecek bir rakama ulaşacağız
17:36 Malatya'da çöken 2 katlı binaya ait görüntüler ortaya çıktı
17:31 Malatya'da çöken bina ile ilgili korkunç iddia ortaya atıldı
17:18 Son Dakika: Malatya'da bina çöktü! Göçük altında kalanların olduğu ihtimaline karşı arama-kurtarma çalışmaları başlatıldı
17:11 Serdar Gürler, Milli Takım'a Barış Alper'in alınmasına çok sinirlendi: Adaletsizler!
17:07 Kocaeli'de yaşanan korkunç kazada servis minibüsünün sürücüsü hala araçtan çıkarılamadı
17:05 "Belarus'a yasa dışı göçmen taşınıyor" iddialarına THY'den yalanlama geldi
17:02 Son Dakika: Altının gram fiyatı 572 lirayla rekor tazeledi
16:40 Koronavirüs aşı merkezine çevrilen geneleve gidenler arasında bir Türk var
16:37 Bülent Uygun Fenerbahçe hocalığına sıcak bakıyor: Uzak ara şampiyon yaparım
Asgari ücretlilere Bakan Bilgin'den söz: İnsanlarımızı gülümsetecek bir rakama ulaşacağız Asgari ücretlilere Bakan Bilgin'den söz: İnsanlarımızı gülümsetecek bir rakama ulaşacağız         
17:38
Malatya'da çöken bina ile ilgili korkunç iddia ortaya atıldı Malatya'da çöken bina ile ilgili korkunç iddia ortaya atıldı         
17:32
Serdar Gürler, Milli Takım'a Barış Alper'in alınmasına çok sinirlendi: Adaletsizler! Serdar Gürler, Milli Takım'a Barış Alper'in alınmasına çok sinirlendi: Adaletsizler!         
17:12
Son Dakika: Altının gram fiyatı 572 lirayla rekor tazeledi Son Dakika: Altının gram fiyatı 572 lirayla rekor tazeledi         
17:03
Erkek arkadaşını köpek tasmasıyla gezdiren kadın, bunun ilişkisine heyecan kattığını ifade etti Erkek arkadaşını köpek tasmasıyla gezdiren kadın, bunun ilişkisine heyecan kattığını ifade etti         
16:26
Fatih Altaylı TOGG'la ilgili yazdı! Rakam doğruysa yerli otomobil birçok kişi için hayal olur Fatih Altaylı TOGG'la ilgili yazdı! Rakam doğruysa yerli otomobil birçok kişi için hayal olur         
16:07
Cahit Özkan, Cahit Özkan, "Asgari ücret 4 bin lira olur mu?" sorusuna yanıt verdi: Bu dediğiniz anlattıklarımızdan çıkabilecek bir sonuç         
15:52
Şehit yakınından Akşener'e yanıt: O adresle hiçbir ilgim yok Şehit yakınından Akşener'e yanıt: O adresle hiçbir ilgim yok         
15:09
Tapu memurlarının dikkati sonucu 15 milyon liralık dolandırıcılık engellendi Tapu memurlarının dikkati sonucu 15 milyon liralık dolandırıcılık engellendi         
14:04
Milli sporcu Suat Akyol, falezlerden atlayarak yaşamına son verdi Milli sporcu Suat Akyol, falezlerden atlayarak yaşamına son verdi         
13:44
Dünya bunu konuşuyor Dünya bunu konuşuyor "Mars'ta doğdum" diyen çocuğun anlattıkları ürküttü         
13:40
Güzel manken Ece Gürsel'den Güzel manken Ece Gürsel'den "Evlilik dışı çocuk yapar mısın?" sorusuna çok net cevap         
13:26
Giyim tarzını beğenmediği 14 yaşındaki kızını vurması için tetikçi tuttu Giyim tarzını beğenmediği 14 yaşındaki kızını vurması için tetikçi tuttu         
12:23
8 kişinin öldüğü Travis Scott konseri sonrası Fortnite, Travis Scott'ı oyundan kaldırdı 8 kişinin öldüğü Travis Scott konseri sonrası Fortnite, Travis Scott'ı oyundan kaldırdı         
10:45
Meteoroloji uyardı! Sıcaklıklar 12 derece birden düşecek, etkili kar yağışı bekleniyor Meteoroloji uyardı! Sıcaklıklar 12 derece birden düşecek, etkili kar yağışı bekleniyor         
08:00
TRT payı ve Enerji Fonu kesintileri kaldırılıyor! İşte elektrik faturalarına yansıyacak yeni miktar TRT payı ve Enerji Fonu kesintileri kaldırılıyor! İşte elektrik faturalarına yansıyacak yeni miktar         
21:59
Türkiye'nin iki giyim devinde skandal görüntüler: Zam yaptıkları ürünleri indirimli diye satışa çıkardılar Türkiye'nin iki giyim devinde skandal görüntüler: Zam yaptıkları ürünleri indirimli diye satışa çıkardılar         
16:01
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.11.2021 17:44:38. #1.11#
SON DAKİKA: Ayvalık Belediye Başkanı Ergin, mahalle ziyaretlerinde coşkuyla karşılanıyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement