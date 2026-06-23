Azerbaycan Büyükelçisi'ne Veda Ziyareti - Son Dakika
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Azerbaycan Büyükelçisi'ne Veda Ziyareti

Azerbaycan Büyükelçisi\'ne Veda Ziyareti
23.06.2026 16:27
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Azerbaycan Büyükelçisi Memmedov'u Ankara'daki veda ziyaretinde kabul etti.

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ankara'daki görev süresinin sona ermesi nedeniyle veda ziyaretinde bulunan Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Reşad Memmedov'u kabul etti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanlığı Külliyemizde, görev süresinin sona ermesi vesilesiyle veda ziyaretinde bulunan Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Sayın Reşad Memmedov'u ağırladık. Ankara'da görev yaptığı süre boyunca Türkiye ile Azerbaycan arasındaki kardeşlik bağlarının ve stratejik iş birliğimizin güçlendirilmesine sunduğu değerli katkılar dolayısıyla kendisine teşekkür ediyor, bundan sonraki hayatında ve çalışmalarında başarılar diliyorum. Sayın Memmedov'un, 'Bir millet, iki devlet' anlayışı temelinde ilişkilerini müttefiklik düzeyine çıkarmış olan Türkiye-Azerbaycan arasındaki sarsılmaz kardeşliğin ve güçlü iş birliğinin gelişmesine katkı sunmaya devam edeceğine inanıyorum" dedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Politika Azerbaycan Büyükelçisi'ne Veda Ziyareti - Son Dakika

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