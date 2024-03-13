Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Türk Devletleri Teşkilatı Başkanı Binali Yıldırım'ı kabul etti - Son Dakika
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Politika

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Türk Devletleri Teşkilatı Başkanı Binali Yıldırım'ı kabul etti

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Türk Devletleri Teşkilatı Başkanı Binali Yıldırım\'ı kabul etti

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Aksakallar Heyeti Başkanı Binali Yıldırım'ı kabul etti. Yıldırım, Nizami Gencevi Uluslararası Merkezi'nin dünyada artan prestijine vurgu yaparak, 11. Küresel Bakü Forumu'nun başarılı olacağına olan güvenini ifade etti. Aliyev ise Türkiye ziyareti kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptıkları görüşmeleri dile getirdi.

13.03.2024 23:52
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Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Aksakallar Heyeti Başkanı Binali Yıldırım'ı kabul etti.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki Nizami Gencevi Uluslararası Merkezi'nin düzenlediği 11. Küresel Bakü Forumu'na katılmak üzere Azerbaycan'da bulunan TDT Aksakallar Heyeti Başkanı Binali Yıldırım, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, tarafından kabul edildi.

Yıldırım, Nizami Gencevi Uluslararası Merkezi'nin dünyada artan prestijine vurgu yaparak, uluslararası konuların münazara edildiği önemli bir platform olduğunu belirtti. 11. Küresel Bakü Forumu'nun başarılı olacağına olan güvenini ifade eden Yıldırım, Azerbaycan'ın desteklerinden dolayı teşekkürlerini iletti.

Azerbaycan'da gerçekleşen cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından ilk resmi ziyaretini Türkiye'ye gerçekleştirdiğini vurgulayan Aliyev, ziyareti kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptıkları görüşmeleri dile getirdi. - BAKÜ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Türk Devletleri Teşkilatı Başkanı Binali Yıldırım'ı kabul etti - Son Dakika

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