Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Hocalı'da gerçekleşen zulmü kınadı - Son Dakika
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Politika

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Hocalı'da gerçekleşen zulmü kınadı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Hocalı'yı ziyaret ederek halkla bir araya geldi. Aliyev, Ermenistan'ın Hocalı'da gerçekleştirdiği soykırımı kabul etmesi ve özür dilemesi gerektiğini vurguladı.

28.05.2024 23:55
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Azerbaycan'ın Ermeni işgalinden kurtardığı Hocalı şehrini ziyaret eden ve halkla bir araya gelen Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, "Ermenistan Hocalı'da gerçekleştirdiği zulmü kabul etmeli ve bizden özür dilemelidir" dedi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, eşi Mehriban Aliyeva ve kızı Arzu Aliyeva, Ermeni işgalinden kurtarılan Hocalı şehrini ziyaret etti. Şehir sakinlerinden yeniden yapılanma süreci hakkında bilgi alan Aliyev, gerçekleştirdiği buluşmada vatandaşlara, Hocalı'da gerçekleştirilecek yeni projeler, restorasyon çalışmaları, yeni yaşayış kompleksleri ve Hocalı Anıtı'nın temelinin atılması gibi birçok konu hakkında bilgi verdi.

Hocalı'nın yeniden yapılanması için yürütülen çalışmaların hız kazanması gerektiğini vurgulayan Aliyev, sakinlerin ihtiyaçlarının karşılanması için gereken adımların atılacağını belirtti. Aliyev, Hankendi'ye göçün eylül ayında başlayacağını belirterek, ilk göç edenlerin öğrenciler ve öğretmenler olacağını ve Karabağ Üniversitesi'nin de faaliyete başlayacağını söyledi.

"Azerbaycan bir daha benzer bir acı yaşamayacak"

Ermenistan'ın yine Azerbaycan'a karşı toprak iddialarında bulunma çabasının olduğunu belirten Aliyev, "Bugün askeri personel için inşa edilen evleri ziyaret ettim. Karabağ'ın ve Doğu Zengezur'un güçlü bir savunma bölgesi olacak. Bu çalışmalar, Azerbaycan halkının bir daha benzer acıları yaşamayacağına olan inancını pekiştirmek için yapıldı. Ayrıca, Hocalı'da 8 ay içinde restore edilen şehirde buluşmamızın önemli bir anlamı var. Üç ay önce, hepimiz için trajik bir günde, 26 Şubat'ta Hocalı'da Anıt Kompleksi'nin temelini attık" dedi.

Ermenistan'ın Hocalı'da gerçekleştirdiği soykırımı tanıması gerektiğini vurgulayan Aliyev, "Ermeni vahşetinin ne olduğunu bütün dünya görecek. Gerçek budur ve bunu herkesin bilmesi gerekiyor. Ermenistan Hocalı'da gerçekleştirdiği zulmü kabul etmeli ve bizden özür dilemelidir" dedi. - BAKÜ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Hocalı'da gerçekleşen zulmü kınadı - Son Dakika

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