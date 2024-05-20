Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Heyetine Taziye İletti - Son Dakika
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Politika

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Heyetine Taziye İletti

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve beraberindeki heyetin helikopter kazası sonucu hayatını kaybetmesi nedeniyle İran'a taziyelerini iletti. Aliyev, İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'e başsağlığı dileklerini ileterek, İbrahim Reisi'nin ülkesine fedakarlıkla hizmet etmiş bir devlet adamı olduğunu vurguladı. Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı da kazada hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diledi.

20.05.2024 11:02
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Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve beraberindeki heyetin helikopter kazası sonucu hayatını kaybetmesi nedeniyle İran'a taziyelerini iletti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve heyetinin helikopter kazasında hayatını kaybetmesinden dolayı İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'e taziyelerini iletti. Aliyev, "İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin, Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın ve onlara eşlik edenlerin helikopter kazasında trajik bir şekilde hayatlarını kaybetmesi haberi bizi derinden sarstı. Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin şahsında İran halkı, tüm hayatını ülkesine fedakarlıkla ve sadakatle hizmet etmiş seçkin bir devlet adamını kaybetti. Onun hatırası kalbimizde daima yaşayacaktır. Bu hüzünlü günde Yüce Allah'tan dost ve kardeş İran halkına sabır ve metanet diliyor, acınızı paylaştığımızı bildiriyoruz. Size, hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yakınlarına, tüm halkınıza şahsen kendi adıma ve Azerbaycan halkı adına derin üzüntüyle başsağlığı diliyorum" dedi.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada da "Trajik kaza sırasında hayatını kaybedenlerin tüm ailelerine ve yakınlarına derin üzüntüyle başsağlığı diliyoruz" ifadelerine yer verildi. - BAKÜ

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Heyetine Taziye İletti - Son Dakika
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