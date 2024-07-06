Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Merih Demiral\'a verilen cezayı kınadı

Politika

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda bugün çeyrek finalde Hollanda ile karşılaşacak A Milli Takıma sosyal medya hesabından destek mesajı yayımladı.

MİLLİ TAKIMIMIZI TEBRİK ETTİ

Aliyev mesajında, "Almanya'da düzenlenen Avrupa Futbol Şampiyonası'nda başarılı bir performans sergileyen Türkiye Milli Takımımızı, çeyrek finale yükselerek Avrupa'nın en güçlü 8 milli takımı arasında yer almasından dolayı tebrik ediyorum" dedi.

"MERİH'E VERİLEN CEZA HAKSIZDIR"

Bozkurt işareti yaptığı için Merih Demiral'a 2 maç ceza verilmesi olayına da değinen Aliyev, "Özellikle Avusturya maçında 2 gol atarak oyunun en iyi oyuncusu seçilen Merih Demiral'i tebrik ediyorum. Merih'e verilen ceza haksızdır ve şiddetle kınıyorum. Türk milli takımına Hollanda'ya karşı oynayacağı maçta galibiyet diliyorum! Yaşasın Türk dünyası!" ifadelerini kullandı.

A Milli Futbol Takımı, Berlin Olimpiyat Stadyumu'nda TSİ 22.00'de Hollanda ile karşı karşıya gelecek.