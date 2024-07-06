Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Merih Demiral'a verilen cezayı kınadı - Son Dakika
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Politika

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Merih Demiral'a verilen cezayı kınadı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Merih Demiral\'a verilen cezayı kınadı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, UEFA'nın milli futbolcu Merih Demiral'a verdiği 2 maç men cezasına tepki göstererek, "Merih'e verilen ceza haksızdır ve şiddetle kınıyorum. Türk milli takımına Hollanda'ya karşı oynayacağı maçta galibiyet diliyorum" dedi.

06.07.2024 09:46
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Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda bugün çeyrek finalde Hollanda ile karşılaşacak A Milli Takıma sosyal medya hesabından destek mesajı yayımladı.

MİLLİ TAKIMIMIZI TEBRİK ETTİ

Aliyev mesajında, "Almanya'da düzenlenen Avrupa Futbol Şampiyonası'nda başarılı bir performans sergileyen Türkiye Milli Takımımızı, çeyrek finale yükselerek Avrupa'nın en güçlü 8 milli takımı arasında yer almasından dolayı tebrik ediyorum" dedi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Merih Demiral'a verilen cezayı kınadı

"MERİH'E VERİLEN CEZA HAKSIZDIR"

Bozkurt işareti yaptığı için Merih Demiral'a 2 maç ceza verilmesi olayına da değinen Aliyev, "Özellikle Avusturya maçında 2 gol atarak oyunun en iyi oyuncusu seçilen Merih Demiral'i tebrik ediyorum. Merih'e verilen ceza haksızdır ve şiddetle kınıyorum. Türk milli takımına Hollanda'ya karşı oynayacağı maçta galibiyet diliyorum! Yaşasın Türk dünyası!" ifadelerini kullandı.

A Milli Futbol Takımı, Berlin Olimpiyat Stadyumu'nda TSİ 22.00'de Hollanda ile karşı karşıya gelecek.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Merih Demiral'a verilen cezayı kınadı - Son Dakika

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    Yorumlar (9)

  • Ali Arslan: Yaşasın Türk dünyası! 28 1 Yanıtla
  • Enver Atabey: Türkiye nin sayılı dostlarından birisi 20 1 Yanıtla
    Behcet CAKİR: sen öyle san.... 0 1
  • Ankara null: kralsin merih ALLAHİNA KURBAN 15 1 Yanıtla
  • murat salih başçı: keşke İsrail'in Filistin'de yaptığı soykırımıda kınaya bilse 7 5 Yanıtla
    Ali Aras: keske ermenistan savasinda musluman filistinde azerbaycana destek olabilseydi israil gibi 1 1 Ali Aras: hhfd 0 0 OZKANLI Mikail: Filistin Karabağ olayında hiçbir zaman Azerbaycan’a destek vermedi unutma 0 0
  • Nuri Varol: iki devlet tek millet yaşasın TÜRK kardeşliği 5 0 Yanıtla

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