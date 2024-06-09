Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Türkiye'ye çalışma ziyareti gerçekleştirecek - Son Dakika
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Politika

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Türkiye'ye çalışma ziyareti gerçekleştirecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev yarın Türkiye'ye çalışma ziyareti yapacak. Ankara'da gerçekleşecek görüşmelerde, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ikili ilişkilerin gözden geçirilmesi ve iş birliğinin derinleştirilmesi için adımların ele alınması planlanıyor. Ayrıca, görüşmelerde güncel, bölgesel ve küresel meseleler hakkında da fikir alışverişi yapılması öngörülüyor.

09.06.2024 22:47
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, yarın Türkiye'ye çalışma ziyareti gerçekleştirecek.

Ankara'da icra edilecek görüşmelerde, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ikili ilişkiler tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek; iş birliğinin daha da derinleştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak. Görüşmelerde ikili münasebetlerin yanı sıra ayrıca güncel, bölgesel ve küresel meseleler hakkında fikir teatisinde bulunulması da öngörülüyor. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Türkiye'ye çalışma ziyareti gerçekleştirecek - Son Dakika

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