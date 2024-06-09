Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Türkiye'ye çalışma ziyareti gerçekleştirecek

Politika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, yarın Türkiye'ye çalışma ziyareti gerçekleştirecek.

Ankara'da icra edilecek görüşmelerde, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ikili ilişkiler tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek; iş birliğinin daha da derinleştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak. Görüşmelerde ikili münasebetlerin yanı sıra ayrıca güncel, bölgesel ve küresel meseleler hakkında fikir teatisinde bulunulması da öngörülüyor. - ANKARA