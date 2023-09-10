Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Haciyev, Karabağ yollarının açıldığı iddialarını yalanladı - Son Dakika

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Haciyev, Karabağ yollarının açıldığı iddialarını yalanladı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Haciyev, Karabağ yollarının açıldığı iddialarını yalanladı
Son Güncelleme: 10.09.2023 13:24

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Haciyev, Karabağ bölgesi ile Azerbaycan ve Ermenistan'a giden yolların eş zamanlı olarak yeniden açılması konusunda anlaşmaya varıldığı iddialarını yalanladı. Haciyev, açıklamalarında Azerbaycan'ın iyi niyetli bir jest olarak yolların açılmasını kabul ettiğini ancak Ermenistan'ın bunu reddettiğini belirtti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Haciyev, Azerbaycan'ın Karabağ bölgesi ile Azerbaycan ve Ermenistan'a giden yolların eş zamanlı olarak yeniden açılması konusunda anlaşmaya varıldığı iddialarını yalanladı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Haciyev, Laçın- Hankendi ve Ağdam-Asgeran yollarının açıldığı iddiaları ile ilgili açıklamalarda bulundu. Bugün Rusya'nın inisiyatifiyle Rusya Kızılhaç Komitesi'nin gıda kargosunun Azerbaycan Kızılayı ile koordineli olarak Ağdam-Asgeran yolu üzerinden Hankendi'ye doğru gideceğini belirten Haciyev, "Bu ayrı bir anlaşmadır ve Ağdam-Hankendi ile Laçın-Hankendi yollarının eş zamanlı olarak ICRC yüklerinin taşınması için açılması önerisiyle karıştırılmamalıdır. Öyle ki Azerbaycan, 1 Eylül'de iyi niyetli bir jest olarak Ağdam-Hankendi ve Laçın-Hankendi yollarının eş zamanlı olarak açılmasını kabul etti. Ancak yasa dışı rejim bunu reddetti" dedi.

Bununla birlikte Laçın sınır kontrol noktasında Azerbaycan'ın gümrük ve sınır kontrol rejimine uyulması gerektiğini vurgulayan Haciyev, "Yasa dışı kukla rejimin feshedilmesi ve silahsızlandırılması gerekiyor. Bu, Karabağ'ın Ermeni ve Azerbaycanlı sakinlerinin yaşayabileceği ve bir arada olabileceği kalıcı barışı sağlamanın tek yoludur" ifadelerini kullandı. Karabağ'daki Ermenilerin sözde "cumhurbaşkanlığı seçimlerine" atıfta bulunan Haciyev, bu seçimlerin sahte ve uydurma olduğunu, Ermenilerin başarısız bir politikasının örneği olduğunu belirtti. - BAKÜ

Kaynak: İHA

Ermenistan, Azerbaycan, Rusya, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Haciyev, Karabağ yollarının açıldığı iddialarını yalanladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Haciyev, Karabağ yollarının açıldığı iddialarını yalanladı - Son Dakika
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