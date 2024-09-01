Azerbaycan'da erken Milli Meclis seçimleri başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Azerbaycan'da erken Milli Meclis seçimleri başladı

Azerbaycan'da erken Milli Meclis seçimleri için oy kullanma işlemi yerel saatle 08.00'de başladı. Ülkede 990 adayın yarıştığı seçimlerde 6 milyon 421 bin 960 kayıtlı seçmen oy kullanacak. Seçimi 133 binden fazla gözlemci izliyor.

01.09.2024 12:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Azerbaycan'da erken Milli Meclis seçimleri için oy kullanma işlemi yerel saatle 08.00'de başladı.

Azerbaycan'da halk erken Milli Meclis seçimleri için sandık başına gidiyor. Azerbaycan vatandaşları yerel saatle 08.00'de oy kullanmak için seçim noktalarına akın etti. Milli Meclisteki 125 koltuk için 990 adayın yarıştığı ülkede kurulan 6 bin 478 sandıkta 6 milyon 421 bin 960 kayıtlı seçmen oy kullanacak.

Seçim noktasında oyunu kullanan Vefa İsmayılova, oy verme işlemleri için prosedürlere uygun bir şekilde bütün şartların sağlandığını belirterek, "Her yıl olduğu gibi seçimlere katılım gösteriyoruz. Devletimizin işi bu, her zaman sözümüzü söylemeli hakkımızı kullanmalıyız" dedi.

Milli Meclis seçimlerinin Azerbaycan halkının gelecekteki başarıları için bir destek ve umut kaynağı olmasını dileyen Mahir İskenderov, "Milli Meclisimizin Azerbaycan'ın menfaati ve başarıları yolunda seçilmiş milletvekilleri vasıtası ile Azerbaycan halkına yardımcı olmasını diliyorum. Azerbaycan, Dünya'da kendi yerini edinsin ve adımlarını başarıyla atsın" diye konuştu.

Seçimi 69 ülke, 51 uluslararası örgütten 598'i yabancı olmak üzere toplam 133 binden fazla gözlemci izliyor. Oy verme işlemi yerel saatle 19.00'da sona erecek. - BAKÜ

Kaynak: İHA

Azerbaycan, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Azerbaycan'da erken Milli Meclis seçimleri başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:10 Irak ve Suriye’nin kuzeyine operasyon Toplam 17 terörist etkisiz hale getirildi Irak ve Suriye'nin kuzeyine operasyon! Toplam 17 terörist etkisiz hale getirildi
11:48 Mehmet Şimşek’ten son çağrı: Vergi yüzsüzlerini isim isim kamuoyuyla paylaşacağız Mehmet Şimşek'ten son çağrı: Vergi yüzsüzlerini isim isim kamuoyuyla paylaşacağız
11:02 47 yıl sonra CHP’ye geçen şehirde AK Partili 3 isim görevinden istifa etti 47 yıl sonra CHP'ye geçen şehirde AK Partili 3 isim görevinden istifa etti
09:43 Türkiye’de 70 yıldır faaliyette bulunan konserve devi Tamtad iflas etti Türkiye'de 70 yıldır faaliyette bulunan konserve devi Tamtad iflas etti
09:14 Gözaltındaki amcayla ilgili olay iddia Narin’in son görüldüğü andan 15 dakika sonra köyden ayrılmış Gözaltındaki amcayla ilgili olay iddia! Narin'in son görüldüğü andan 15 dakika sonra köyden ayrılmış
11:47 Fenerbahçe, Sofyan Amrabat’ı kiralık olarak transfer etti Fenerbahçe, Sofyan Amrabat'ı kiralık olarak transfer etti
11:37 9 yaşındaki kızı kaçıran sapık, polis kovalamacasında kaza yaparak öldü 9 yaşındaki kızı kaçıran sapık, polis kovalamacasında kaza yaparak öldü
11:33 İstanbul’da akşam saatlerine kadar gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor İstanbul'da akşam saatlerine kadar gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor
10:56 Kargalar karpuzları yedi, çiftçi mağdur Kargalar karpuzları yedi, çiftçi mağdur
10:50 Trabzonspor, Abdullah Avcı’nın yerine Şenol Güneş’i getirmek istiyor Trabzonspor, Abdullah Avcı'nın yerine Şenol Güneş'i getirmek istiyor
10:30 CHP lideri Özel’in Dilruba Kayserilioğlu ile bir araya gelmesi Özlem Zengin’i kızdırdı CHP lideri Özel'in Dilruba Kayserilioğlu ile bir araya gelmesi Özlem Zengin'i kızdırdı
10:25 Ferdi Tayfur, Kızı Tuğçe Tayfur’a Rest Çekti: ’Soyadımı Kullanma’ Ferdi Tayfur, Kızı Tuğçe Tayfur'a Rest Çekti: 'Soyadımı Kullanma'
10:19 3 kişiyi öldürüp bulundukları evi ateşe veren şahsın ifadesi ortaya çıktı 3 kişiyi öldürüp bulundukları evi ateşe veren şahsın ifadesi ortaya çıktı
10:13 Cumhurbaşkanı Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı tebriklerini kabul etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı tebriklerini kabul etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.09.2024 12:47:42. #1.11#
SON DAKİKA: Azerbaycan'da erken Milli Meclis seçimleri başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement