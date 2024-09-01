Azerbaycan'da erken Milli Meclis seçimleri başladı

Politika

Azerbaycan'da erken Milli Meclis seçimleri için oy kullanma işlemi yerel saatle 08.00'de başladı.

Azerbaycan'da halk erken Milli Meclis seçimleri için sandık başına gidiyor. Azerbaycan vatandaşları yerel saatle 08.00'de oy kullanmak için seçim noktalarına akın etti. Milli Meclisteki 125 koltuk için 990 adayın yarıştığı ülkede kurulan 6 bin 478 sandıkta 6 milyon 421 bin 960 kayıtlı seçmen oy kullanacak.

Seçim noktasında oyunu kullanan Vefa İsmayılova, oy verme işlemleri için prosedürlere uygun bir şekilde bütün şartların sağlandığını belirterek, "Her yıl olduğu gibi seçimlere katılım gösteriyoruz. Devletimizin işi bu, her zaman sözümüzü söylemeli hakkımızı kullanmalıyız" dedi.

Milli Meclis seçimlerinin Azerbaycan halkının gelecekteki başarıları için bir destek ve umut kaynağı olmasını dileyen Mahir İskenderov, "Milli Meclisimizin Azerbaycan'ın menfaati ve başarıları yolunda seçilmiş milletvekilleri vasıtası ile Azerbaycan halkına yardımcı olmasını diliyorum. Azerbaycan, Dünya'da kendi yerini edinsin ve adımlarını başarıyla atsın" diye konuştu.

Seçimi 69 ülke, 51 uluslararası örgütten 598'i yabancı olmak üzere toplam 133 binden fazla gözlemci izliyor. Oy verme işlemi yerel saatle 19.00'da sona erecek. - BAKÜ