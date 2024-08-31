Azerbaycan'da Milli Meclis Seçimlerini İzlemek Üzere 598 Uluslararası Gözlemci Akredite Oldu

Politika

Azerbaycan Merkezi Seçim Kurulu Başkanı Mezahir Penahov, "Milli Meclis seçimlerini izlemek üzere 51 uluslararası kuruluş ve 69 ülkeden 598 kişi akredite oldu" dedi.

Azerbaycan Merkezi Seçim Kurulu Başkanı Mezahir Penahov Mezahir Penahov, yarın gerçekleştirilecek Milli Meclis seçimleri öncesi basın toplantısı düzenledi. Seçimlere ilişkin hazırlık sürecindeki tüm tedbirlerin yasal ve planlı bir şekilde gerçekleştirildiğini belirten Penahov, "Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı'nın (AGİT) Demokratik Kurumlar ve İnsan Hakları Ofisi seçimleri gözlemlemek için bir aydır Azerbaycan'da. Ağustos ayının başından beri Azerbaycan'ın bölgelerinde faaliyetteler ve bizimle daima iletişim halindeler" dedi.

"6 milyon 421 bin 960 kişi oy kullanabilecek"

Milletvekili seçimlerinde toplam 6 milyon 421 bin 960 kişinin oy kullanabileceğini ifade eden Penahov, "Bu seçimlerde 51 bin 141 kişi ise ilk defa oy kullanacak. 6 milyon 308 bin 851 daimi seçmenin kaydı alındı, bunlardan 3 milyon 307 bin 902'si kadın. Ayrıca, ülke içinde yerinden edilmiş 397 bin 862 seçmenimiz de oy kullanabilecek" diye konuştu. Seçmenlerin oy kullanabilmesi için tüm şartların oluşturulduğunu belirten Penahov, "Seçimler için 6 bin 478 oy verme merkezi oluşturuldu, bunlardan 6 bin 343'ü kalıcı, geri kalan 135 merkez ise geçici olarak faaliyete hazır" şeklinde konuştu.

"990 aday yarışıyor"

Parlamento seçimlerini izlemek için 112 bin 749 yerli gözlemci olduğunu belirten Penahov, "Yerli gözlemcilerin 65 bine yakını Azerbaycan'daki siyasi partilerin gözlemcilerinden oluşuyor. 7 Bin 77 gözlemci MSK'ya kayıtlı. Yerel seçim komisyonlarında ise 105 bin 672 kişi var" diye konuştu. Penahov, 990 adayın 125 koltuk için yarışacağını belirterek, "Adaylardan 305'i siyasi partilerin adayı. Ancak katılımcılardan 371 kişi siyasi parti mensubu olsa bile yine de tarafsız aday olarak katılacaklar" dedi.

Uluslararası gözlemciler

Parlamento seçimlerini izlemek üzere 598 uluslararası gözlemcinin akredite edildiğini söyleyen Penahov, "Milli Meclis seçimlerini izlemek üzere 51 uluslararası kuruluş ve 69 ülkeden 598 kişi akredite oldu. Kuzeyden güneye geniş bir coğrafyayı kapsayan parlamento heyetleri, seçimi gözlemleyecek. AGİT Demokratik Kurumlar ve İnsan Hakları Bürosu'ndan 227 gözlemci ve AGİT Parlamenter Meclisi'nden 61 gözlemci kayıt yaptırdı" diye konuştu.

Engelli seçmenlerin de rahatlıkla oy kullanabileceklerini bildiren Penahov, "Engelli vatandaşların sandıklarda oy kullanabilmeleri için tüm şartlar sağlandı. Oy verme merkezlerinin girişlerine tekerlekli sandalye rampaları yerleştirildi ve Braille alfabesiyle basılan şablonlar kullanıldı" şeklinde konuştu.

Penahov, seçimlerde 3 kuruluşun anket için kayıt yaptırdığını belirterek, "Bunlar Sosyolojik Araştırma Merkezi, Vatandaşların Çalışma Haklarının Korunması Birliği ve Tereggi Sosyal Araştırma Kamu Birliği'dir. Bu organizasyonlar yaklaşık 2-3 bin lokasyonda faaliyetlerini yürütecekler" dedi.

Azerbaycan'daki Ermeni asıllı vatandaşların da oy kullanabileceklerine değinen Penahov, "Biz, seçmenlerin milliyetine bakmıyoruz. Bu kişilerin Azerbaycan vatandaşı kimlik kartına sahip olması ve seçmen listesinde isminin bulunması oy kullanabilmeleri için yeterli" şeklinde konuştu. - BAKÜ