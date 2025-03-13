Azerbaycan- Ermenistan Barış Anlaşması Uzlaşıldı

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Ermenistan'la barış anlaşması metninin tüm maddeleri üzerinde uzlaşı sağlandığını ve müzakere sürecinin tamamlandığını açıkladı.

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, 12. Küresel Bakü Forumu'nda gazetecilere yaptığı açıklamada Ermenistan ile barış sürecine değindi. Bakan Bayramov, Ermenistan ile barış anlaşması metninin tüm maddeleri üzerinde uzlaşı sağlandığını ifade etti. Bayramov, "Barış anlaşmasının metnine ilişkin müzakereler tamamlandı. Mutabakat sağlanmayan 2 madde kalmıştı. Ermenistan bu 2 maddede de Azerbaycan'ın önerilerini kabul etti. Metnin üzerindeki çalışmalar tamamlandı. Bir sonraki aşamada Ermenistan Anayasası'nda Azerbaycan'a yönelik toprak iddialarının ortadan kaldırılması gerekiyor. Ayrıca Minsk Grubu ve kalıntılarının tasfiye edilmesi gerekiyor" şeklinde konuştu.

Barış anlaşması

Azerbaycan ile Ermenistan arasında barış anlaşması taslağı 17 maddeden oluşuyor. Anlaşma taslağının şu ana kadar 15 maddesi üzerinde mutabakata varılmıştı. Anlaşmaya varılamayan 2 madde, ülkelerin birbirlerine karşı iddialarda bulunmasından uzak durulması ve Azerbaycan-Ermenistan sınırında başka ülkelerin temsilcilerinin bulunmamasıydı. - BAKÜ