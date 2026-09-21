Azerbaycan\'ın Ankara Büyükelçisi Aslanov, Milli Savunma Bakanı Güler ile bir araya geldi

Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Aslanov, Milli Savunma Bakanı Güler ile bir araya geldiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Reşad Aslanov ile bir araya geldi ve görüştü. Söz konusu görüşme, Bakan Güler ile Büyükelçi Aslanov arasında gerçekleşti.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Reşad Aslanov ile bir araya geldi.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Reşad Aslanov ile görüştü.
Kaynak: İHA
Sizin düşünceleriniz neler ?