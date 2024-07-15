Azerbaycan'ın Tahran Büyükelçiliği Yeniden Açıldı - Son Dakika
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Politika

Azerbaycan'ın Tahran Büyükelçiliği Yeniden Açıldı

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Tahran Büyükelçiliği'nin yeniden açıldığını duyurdu. İran hükümeti, büyükelçilik için güvenlik tedbirleri aldı. Açıklamada, bu durumun Azerbaycan-İran ilişkilerinin gelişmesine ve anlaşmaların uygulanmasına katkı sağlayacağı belirtildi.

15.07.2024 12:10
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Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre Azerbaycan'ın Tahran Büyükelçiliği yeniden açıldı.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Azerbaycan'ın Tahran Büyükelçiliği'nin yeniden açıldığını duyurdu. İran hükümetinin büyükelçiliğin yeni idari binası için güvenlik tedbirleri aldığı kaydedilen açıklamada, "Büyükelçiliğin yeniden faaliyete başlaması, Azerbaycan-İran ilişkilerinin karşılıklı saygı ve iyi komşuluk temelinde daha da geliştirilmesine, iki ülke arasında varılan anlaşmaların uygulanmasına ve çözülmesi gereken konulara katkı sağlayacaktır" ifadelerine yer verildi.

Tahran Büyükelçiliği'ne saldırı

Azerbaycan'ın Tahran Büyükelçiliğine 27 Ocak 2023'te düzenlenen silahlı saldırı sonucu güvenlik amiri Orhan Askerov hayatını kaybetmiş, 2 güvenlik görevlisi yaralanmıştı. Azerbaycan hükümeti saldırının ardından Tahran yönetiminin yeterli güvenlik önemleri almadığını gerekçe göstererek 29 Ocak'ta büyükelçilik çalışanları ve aile üyeleri ile birlikte toplam 53 kişinin ülkeye dönmesine karar vermişti.

İran Adalet Bakanlığı tarafından 5 Şubat'ta yapılan açıklamada, büyükelçiliğe saldırı düzenleyen Yasin Hüseyinzade'ye idam cezası verildiği belirtilmişti. - BAKÜ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Azerbaycan'ın Tahran Büyükelçiliği Yeniden Açıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Azerbaycan'ın Tahran Büyükelçiliği Yeniden Açıldı - Son Dakika
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