Azerbaycan ve Ermenistan Arasında 20 Sınır Taşı Yerleştirildi

Politika

Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki sınır belirleme çalışmaları kapsamında 20 adet sınır taşı daha yerleştirildi.

Azerbaycan ve Ermenistan arasında sınır belirleme çalışmaları devam ediyor. Azerbaycan-Ermenistan Sınır Belirleme Komisyonu Eş Başkanı, Azerbaycan Başbakan Yardımcısı Şahin Mustafayev'in ofisinden yapılan açıklamada, "Azerbaycan-Ermenistan sınır bölgesinde yapılan, jeodezik ölçümlere dayalı koordinatların belirlenmesi süreci kapsamında 20 sınır taşı yerleştirildi. İki ülkenin uzman grupları çalışmalarını sürdürüyor. Bu süreç, Azerbaycan ile Ermenistan arasında sınır sorunlarının çözümüne ilişkin yapılan 8. Komisyon görüşmesi sonucunda gerçekleştirildi" denildi. - BAKÜ