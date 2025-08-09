Azerbaycan ve Ermenistan'dan Barış Adımı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ve Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump ile birlikte gerçekleştirdiği basın toplantısında, "Bundan böyle Azerbaycan ve Ermenistan çalışacak ki bu barışı korusun ve insanlar arasında barışı temin etsin. Biz artık anlaşmazlık ve kanlı savaş sayfasını kapatıyoruz" dedi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, resmi temaslarda bulunmak üzere Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) başkenti Washington'da, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ve ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya geldi. Liderler Başkan Trump ile yaptıkları ikili görüşmelerin ardından, basın açıklaması gerçekleştirmek üzere bir araya geldi.

Bu görüşmenin tarihi bir olay olduğunu belirten Aliyev, "Biz yeni bir tarihe imza atıyoruz. ABD ve Azerbaycan arasında ilişkilerin yeni sayfasına başlıyoruz. Biz strateji iş birliği yoluna doğru ilerliyoruz ve strateji iş birliği beyannamesi birkaç ay içerisinde hazırlanacak. Bu Azerbaycan için tarihi bir başarıdır. Çünkü ABD ile strateji iş birliğinin olması çok büyük bir fırsattır ve ciddi bir sorumluluktur. Bu strateji iş birliği fırsatı birçok alanı kapsıyor, karşılıklı ticaret, enerji, iş birlikleri, ulaşım, yapay zeka, savunma ve terörle mücadele gibi bir çok alanda büyük fırsatlar var" dedi.

ABD ile işbirliğinin Azerbaycan için büyük imkanlar açtığını belirten Aliyev, "Hem kalkınma açısından hem işsizliğin düşük tutulmasında hem de geleceğe yönelik fırsatların oluşturulması bakımından büyük önem taşıyor. Ayrıca Başkan Trump'a teşekkür etmek istiyorum. Çünkü 1992 yılında Azerbaycan'a uygulanan ambargoları kaldırdı. Bu ambargolar, 33 yılın ardından artık yürürlükten kalktı. Bugünü biz her zaman hatırlayacağız" diye konuştu.

"Bugün gerçekten tarihi bir gündür"

Bugün Trump ile gerçekleştirdiği görüşmeden bahseden Aliyev, "Başkan Trump hem Asya'da hem Afrika'da hem de Güney Kafkasya'daki anlaşmazlıklara son vermeyi başardı. 30 yılı aşkın süredir birçok can kaybı verdik, iki büyük savaş yaşadık, ağır kayıplarımız oldu. Başkan Trump ve heyeti olmasaydı, belki de bugün Ermenistan ve Azerbaycan bu müzakereleri sonuçlandıramayacaktı. Bugün gerçekten tarihi bir gündür. Güney Kafkasya'da barışın temelini atıyoruz. Trump'ın uluslararası barış ve refah rotası yeni ilişkiler ve bağlar oluşturacak. Bu birçok ülke için birbiri ile ilişkiler için ticaret için bir çok fırsat ortaya çıkaracak" dedi.

Trump'ın Güney Kafkasya'ya barış getirdiğini belirten Aliyev, "Biz bunun için kendisinde teşekkür ediyoruz. Bundan böyle Azerbaycan ve Ermenistan çalışacak ki bu barışı korusun ve insanlar arasında barışı temin etsin. Biz artık anlaşmazlık ve kanlı savaş sayfasını kapatıyoruz" diye konuştu. - WASHINGTON