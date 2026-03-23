Azerbaycan ve İran Bakanları Görüştü

23.03.2026 21:28
Azerbaycan ve İran Dışişleri Bakanları, bölgedeki gerginliği ve güvenliği ele aldı.

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Aragçi ile telefonda görüştü.

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Aragçi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, görüşmede bakanların bölgedeki mevcut durumu ele aldığı, bölgedeki askeri gerginliğin sona erdirilmesi için muhtemel çabalar hakkında görüş alışverişinde bulunduğu ifade edildi. Bakanların aynı zamanda Hazar Denizi bölgesindeki güvenliğin sağlanmasının önemine değindiği belirtilen açıklamada, Bayramov'un İran topraklarından Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ne yönelik insansız hava aracı saldırılarına ilişkin soruşturmanın tamamlanmasına yönelik beklentilerini de yinelediği kaydedildi. Açıklamada, bakanların ayrıca karşılıklı ilgi duyulan konular hakkında da görüş alışverişinde bulundukları ifade edildi. - BAKÜ

Kaynak: İHA

İran’dan BMGK ülkelerine dikkat çeken mektup Savaşta radyoaktif sızıntı tehlikesi İran'dan BMGK ülkelerine dikkat çeken mektup! Savaşta radyoaktif sızıntı tehlikesi
Eskişehir’de zincirleme kaza 2 eski bakan yaralandı, soruşturma başlatıldı Eskişehir'de zincirleme kaza! 2 eski bakan yaralandı, soruşturma başlatıldı
Halı saha maçında kalbine yenik düştü: O anlar kamerada Halı saha maçında kalbine yenik düştü: O anlar kamerada
Manisa’da kayıp dağcıdan haber alınamıyor Manisa'da kayıp dağcıdan haber alınamıyor
Avrupa ülkesinde acil durum Akaryakıta kota geldi, asker sahaya indi Avrupa ülkesinde acil durum! Akaryakıta kota geldi, asker sahaya indi
Kendisi için düzenlenen asker eğlencesinde silahla yaralandı Kendisi için düzenlenen asker eğlencesinde silahla yaralandı

22:17
7 maç 7 galibiyet Adım adım değil, koşarak Süper Lig’e geliyorlar
7 maç 7 galibiyet! Adım adım değil, koşarak Süper Lig'e geliyorlar
22:06
İran’dan İspanya Başbakanı’na füzeli teşekkür
İran'dan İspanya Başbakanı'na füzeli teşekkür
21:42
Futbolcu cinayetinde Aleyna Kalaycıoğlu ve İzzet Yıldızhan hakkında tutuklama talebi
Futbolcu cinayetinde Aleyna Kalaycıoğlu ve İzzet Yıldızhan hakkında tutuklama talebi
21:41
Daniel Pancu, Ümit Özdağ’ı isteyen Süper Lig devini açıkladı
Daniel Pancu, Ümit Özdağ'ı isteyen Süper Lig devini açıkladı
21:24
İşte Erol Köse’nin 16. kattan düşerek öldüğü anlar
İşte Erol Köse'nin 16. kattan düşerek öldüğü anlar
20:36
Savaşı bitirecek görüşmenin yapılacağı ülke de tarih de belli oldu
Savaşı bitirecek görüşmenin yapılacağı ülke de tarih de belli oldu
