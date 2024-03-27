Aziziye\'de tarım ve hayvancılık projeleri öne çıkıyor

Politika

Erzurum'da tarım ve hayvancılığın en yoğun olduğu ilçelerin başında Aziziye geliyor. 69 kırsal mahallesi ile merkez ilçeler arasında en büyük coğrafi alana sahip Aziziye'de Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayı Eyüp Tavlaşoğlu'nun projelerinde de ağırlığı tarım ve hayvancılık oluşturuyor.

Çiftçiden tüketiciye direkt satış, çiftçi kampüsleri, tarımsal alt yapı faaliyetleri ve tarım araç filosu projeleri ile seçim çalışmalarını sürdüren Başkan Adayı Tavlaşoğlu, özellikle ilçe sınırlarında kurulacak pazarlarda çiftçilerin kendi mahsullerini aracısız satmalarına imkan tanıyacaklarını söyledi.

Çiftçilerin bu sayede ürünlerini tarlada bırakmak zorunda kalmayacaklarına dikkat çeken Tavlaşoğlu, "Çiftçilerimizin ürünlerini direkt tüketiciye satışları sayesinde hem üreticimiz hem tüketicimiz taze ve daha ekonomik ürünlere ulaşmış olacak. Göreve geldiğimizde belediye olarak bu hizmeti vermek suretiyle ilçe ekonomisine çok büyük katkı sağlayacağız." diye konuştu.

Çiftçi kampüsleri ile hayvancılığa katkı

Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayı Eyüp Tavlaşoğlu, tarım ve hayvancılık projeleri arasında çiftçi kampüsleri projesine de değindi. Böylelikle ilçe sınırlarında dağınık halde bulunan ahırların merkezi bir alanda toplanacağına dikkat çeken Tavlaşoğlu, "Bilhassa Ilıca Mahallemiz ve kırsal mahallelerimize besicilerimizin tek bir noktada hayvancılık yapabilmelerine imkan tanıyacağız. Belediyecilik hizmetlerini de kolaylaştıracak bu proje sayesinde besicilerimizin daha rahat ortamlarda hayvancılık yapabilmelerini amaçlıyoruz. Bununla birlikte tarımsal alt yapı faaliyetleri adı altında tarım ve hayvancılık faaliyetlerinin gelişimi için belediye olarak ziraat mühendisliği ve veterinerlik hizmetlerini de hayata geçireceğiz. 31 Mart tarihinden sonra bu projelerimizin faaliyete geçirmek en büyük gayemiz olacaktır." şeklinde konuştu. - ERZURUM