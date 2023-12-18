Azmi Ekinci: İsrail-Filistin Savaşı 1948\'de başladı

AK Parti İstanbul milletvekili Azmi Ekinci, " Katil bir devlet ile masum maktul adayı bir halk arasında yaşanan bir savaştır. Bu savaş: 7 Ekim 2023'te başlamadı. 14 Mayıs 1948'de İsrail tarafından başlatıldı. Bu savaşı Filistin halkı, sadece sapkın teolojik inançlara sahip Siyonist, arzı mev'ud hayalperesti İsrail'e karşı vermiyor" dedi.

Ekinci, TBMM'de basın toplantısı düzenleyerek, İsrail-Filistin Savaşı'na dikkat çekti. Ekinci, İsrail'in 7 Ekimden bu yana gözünü karartıp masumları öldürmesinin üzerinden tam 73 gün geçtiğini belirterek, "20 bin insanın katledildiği, 20 binin üzerinde kaybın olduğu Gazze'nin sessiz çığlığı hala boşlukta yankılanıyor, kayboluyor. Masum 7 binden fazla çocuğun ölümünü görmeyen vicdanlar, 7 binden fazla kadının ölümüne de seyirci kaldılar. Şu an burada bu açıklamayı yaparken kaç çocuk ve kadın daha öldürüldü bilemiyoruz. Bu gözü dönmüş katil sürüsü hala kendisini haklı çıkarmak için dünya kamuoyunu yanıltmaya, susturmaya çalışıyor. Biz bu filme Türkiye olarak yeni tanık olmuyoruz" ifadelerini kullandı.

Ekinci, şöyle konuştu:

"111 sene önce Trablusgarp'ta, 110 sene önce Balkanlarda, 108 yıl önce Çanakkale'de, 107 yıl önce Medine'de, yine 107 yıl önce Kut'ul Amare'de, 106 yıl önce Filistin'de, sadece 100 yıl önce Kurtuluş Savaşı'nda Anadolu'nun dört bir yanında aynı dramı, filmi bize yaşattılar. 50 yıl önce Kıbrıs'ta karşımızdaydılar, hala karşımızdalar. Bunlarla da kalmadılar: 100 yıl boyunca sorun üretmek üzere görev alan, dışı bizden içi siyonist olan marjinal elit devşirmeler yetiştirdiler. Legal-illegal terör örgütleri kurdular. Her seferinde önümüze meşgul olacağımız sorunlar, problemler koydular. 50 yıldır FETÖ maskesine bürünerek içerden, 40 yıldır PKK maskesine bürünerek içerden ve dışardan işgal etmeye kalktılar. 10 yıldır DEAŞ maskesine bürünerek acımasıza terör eylemleri gerçekleştirdiler."

İsrail Filistin Savaşı'nın eşit iki devlet arasında olmadığını kaydeden Ekinci, "75 yıldır silahsız masumlar ile konvansiyonel silahlı Nazi artıklarının arasında yaşanan bir savaştır. 75 yıldır toprakları işgal edilen bir halk ile işgalci bir devlet arasında yaşanan bir savaştır. 75 yıldır devleti yok edilen bir halk ile yok eden bir devlet arasında yaşanan bir savaştır. Bu savaş: 75 yıldır aç bırakılan ile aç bırakan arasında, elektriği kesen ile karanlıkta kalan arasında, suyu kesen ile yağmur damlasını toplayıp içme suyu yapan arasında yaşanan bir savaştır. Bu savaş: Hastaneleri, hastalarıyla birlikte, okulları, öğrencileriyle birlikte, cami ve kiliseleri, içindekilerle birlikte bombalayan bir devlet ile bombalanan halk arasında yaşanan bir savaştır. Bu savaş: Evleri bombalayan bir devlet ile evim ne zaman bombalanacak diye bekleyen bir halk arasında yaşanan savaştır. Evleri işgal edip yerleşen barbarlarla evinden atılan bir halk arasında yaşanan bir savaştır. Bu savaş: Çocukları öldüren bir devlet ile çocukları öldürülen bir halk, kadınları öldüren bir devlet ile kadınları öldürülen bir halk arasında yaşanan bir savaştır. Kısacası: Katil bir devlet ile masum maktul adayı bir halk arasında yaşanan bir savaştır. Bu savaş: 7 Ekim 2023'te başlamadı. 14 Mayıs 1948'de İsrail tarafından başlatıldı. Bu savaşı Filistin halkı, sadece sapkın teolojik inançlara sahip siyonist, arzı mev'ud hayalperesti İsrail'e karşı vermiyor. Aynı zamanda Siyonist İsrail'in suç ortakları olan başta ABD olmak üzere küresel emperyalist kirli ittifakına karşı, siyonist olmak için Yahudi olmaya gerek yok diyenlere karşı, Netanyahu'ya selam çakmak için sıraya giren devşirme liderlere karşı veriyor bu savaşı Filistin" dedi. - ANKARA