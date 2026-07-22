Babacan'dan Ahbap Derneği Eleştirisi - Son Dakika
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Babacan'dan Ahbap Derneği Eleştirisi

Babacan\'dan Ahbap Derneği Eleştirisi
22.07.2026 13:25
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Ali Babacan, Ahbap Derneği soruşturmasında denetim eksikliğini ve ekonomik sorunları eleştirdi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturmaya ilişkin, "Kamuoyunda sürekli ismi geçen, açık ya da örtülü bir şekilde sürekli reklamı yapılan ve bu kadar büyük paraların döndüğü bir dernek yıllarca niçin denetlenmedi?" dedi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, TBMM'de Yeni Yol Partisi'nin grup toplantısında konuştu. Babacan, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturmaya ilişkin, "Bizim sorularımız var ve bu sorularımıza cevap bekliyoruz. Kamuoyunda sürekli ismi geçen, açık ya da örtülü bir şekilde sürekli reklamı yapılan ve bu kadar büyük paraların döndüğü bir dernek yıllarca niçin denetlenmedi? 'Bilmedik, duymadık, haberimiz yoktu' diyemezsiniz. Niçin bunların yıllarca insanlardan para toplanılmasına izin verildi? İyi bir denetçinin önüne defterleri, banka hesaplarını, '10 milyonun üzerindeki bütün hesapları getirin' deyin, 15 dakika da çözer bunu. Niye bugüne kadar yapılmadı, neden bugünü beklediniz, derneğin yapılanmasındaki kimi çatlaklara siyasi sebepler nedeniyle mi göz yumuldu? İktidarın yakınlarındaki birilerinin dernekle farklı ilişkileri mi vardı? 'Bekleyelim, bu iş yayılsın, ağ genişlesin, asıl hedeflediğimiz insanlar var, onlar da bu ağa takılsın sonra bu operasyonu yapalım' diye sadece belli bir siyasi amaca ya da belli şahıslara dönük olarak mı bunu kullanmaya çalışıyorsunuz? Niçin milyonlarca vatandaşımızın bu derneğe destek vermesine göz yumdunuz" dedi. Babacan ayrıca devlet kurumlarının yıpratılması nedeniyle bu tarz derneklerin ortaya çıktığını söyledi.

'VATANDAŞINI ÖNCELEYEN DEVLET BÖYLE HESAPLARA GİRMEZ'

Türkiye'deki ekonomik sorunların giderek ağırlaştığını kaydeden Babacan, "Emeklilerimiz Meclis'ten çıkacak torba yasayı bekliyor. En düşük emekli maaşı için sunulan teklif ne kadar; 23 bin 552 lira. En düşük emekli maaşının bu kadar küsuratlı adeta kuyumcu terazisiyle ölçülerek ortaya koyulduğunu hiç görmemiştik. Sanki gramla dağıtıyor maaşı mübarekler. En düşük emekli maaşı hatırda kalması kolay bir rakam olur, yıllarca da böyle olmuştur. 23 bin 552, 50 lirası var hatta 2 lirası var. 2 lira çok önemli öyle değil mi, bugün 2 lira demek bir dilim ekmek. Hangi akla hizmet bu işleri yaparlar, ne yapmaya çalışıyorlar, inanın akıl alır gibi değil. Ancak ben düşündüğümde ve az çok bu işlerden anlayan birisi olarak; bunu ancak yabancı yatırımcılara anlatmak için yaparsınız. Dersiniz ki, 'Enflasyondan bir kuruş fazla vermiyoruz, merak etmeyin. Yeter ki paranızı bize getirin, döviz getirin. Biz size yüksek faiz vereceğiz, milletten alıp size faiz olarak vereceğiz. Korkmayın, paranız güvende.' Ben bunu böyle anlıyorum. Kendi emeklisini, vatandaşını önceleyen bir devlet emekli maaşları ile ilgili böyle hesaplara girmez" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Deva Partisi, Ali Babacan, Politika, Ekonomi, Ahbap, Son Dakika

Son Dakika Politika Babacan'dan Ahbap Derneği Eleştirisi - Son Dakika

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