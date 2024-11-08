DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin yeni yönetim kurulu üyeleri, milletvekilleri ve partililerle Anıtkabir'i ziyaret etti.
Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 86'ncı yıl dönümü vesilesiyle kongre sonrası seçilen yeni yönetim, milletvekili ve partililerle Anıtkabir'i ziyaret eden Babacan, beraberindeki partililerle Aslanlı Yol'dan yürüdü.
Ali Babacan'ın Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakmasının ardından, bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.
Beraberindeki heyetle Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen Babacan, burada Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.
Son Dakika › Politika › Babacan'dan Anıtkabir Ziyareti - Son Dakika
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