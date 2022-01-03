Babacan'dan iktidara tepki: Hiçbir şey vermiyor sadece kepçeyle alıyor - Son Dakika

AK Parti iktidarının vatandaşın ekonomisine zarar veren adımlar attığını belirten DEVA lideri Ali Babacan "Daha evvel çay kaşığıyla verip kepçeyle alıyor demiştim. Ama iktidar artık hiçbir şey vermiyor, sadece kepçeyle alıyor" dedi.

Twitter hesabından yaptığı paylaşımında Babacan, "Rakamları Ayarlama Enstitüsü nam-ı diğer TÜİK, enflasyon oranını açıkladı. Yeni yılın ilk sabahı uyandığımız zamların yakınından bile geçmiyor. Daha evvel çay kaşığıyla verip kepçeyle alıyor demiştim. Ama iktidar artık hiçbir şey vermiyor, sadece kepçeyle alıyor" ifadesini kullandı.