Babacan: Enflasyon Beceriksizliktir

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan "Pandemiden bu yana dünyadaki toplam gıda enflasyonu yüzde 40'larda, Türkiye'de ise kümülatif toplam enflasyon yüzde 800'ü geçti. Ne pandemiyi bahane etsinler ne de İran'daki savaş nedeniyle petrol fiyatlarını bahane etsinler. Hepsi bahane, beceriksizliklerinin, iş bilmezliklerinin bahanesidir. Alım gücü eriyor, yaşam şartları her gün daha zorlaşıyor, milletimiz her geçen gün daha fakirleşiyor" dedi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, TBMM'de Yeni Yol Partisi'nin grup toplantısında konuştu. Babacan, Türkiye'nin genel seçimlerde iki seçeneğinin bulunduğunu belirterek, "Şunu bilelim ki; ülkemiz önümüzdeki seçimlerde çok ciddi bir yol ayrımına girecek. Önümüzde iki tane seçenek olacak; korku mu, umut mu, baskı mı, özgürlük mü, tek seslilik mi, gerçek demokrasi mi? Bizim bu konudaki duruşumuz çok net; Türkiye tek bir fikrin egemen olduğu bir ülke olamaz. Herkes konuşacak, Türkiye konuşacak, Türkiye kazanacak ve bu baskı iklimi de inşallah ortadan kalkacak. İnanın partimizi kurduğumuz ilk günlerde demiştim ki, 'Bazı işlerin çözülmesi o kadar kolay ki.' Mesela özgürlüklerle ilgili konuları çözmek ne kadar süre alır; parmak şıplatmak kadar hızlı olur. Niye bu kadar hızlı? Çünkü şu andaki baskının tamamı hukuksuz, hukukun dışına çıkarak yargıya verilen talimatlarla oluşan hukuksuzluklardan baskıdan bahsediyoruz. İktidar değiştiği anda o zulüm ve baskı ortadan kalktığı anda iklim birden değişir. Gazeteciler birden nefes alır, tüm Türkiye nefes alır. ve hep beraber, 'Ya bu kadar kolay mıymış, bu kadar hızlı mı düzelirmiş?' deriz. İnşallah göreceğiz o günleri. Yargının, ifade özgürlüğünün ve sivil toplum üzerindeki baskı bir anda buharlaşır. Saniyelerle ölçülecek zamanda inanın bunların hepsi çözülmüş olur. Çünkü bu ülke üzerinde baskı iklimini kuran tek bir kişi var, her şeye tek imza atan tek kişi. Bu iklimi o kurdu. İktidar değiştiği anda Türkiye derin bir nefes alır" ifadelerini kullandı.

'ÜLKEYİ KÖTÜ YÖNETENLERİN SUÇUDUR'

Türkiye ekonomisinde yaşanan gelişmeleri paylaşan Babacan, "Devletin görevi ekonomiyi yönetmektir, zamları izlemek değildir. Bunlar sadece ve sadece izliyor. 'Ne yapalım' diyorlar. Pandemi oldu, fiyatlar arttı. Pandemiden bu yana dünyadaki toplam gıda enflasyonu yüzde 40'larda, Türkiye'de ise kümülatif toplam enflasyon yüzde 800'ü geçti. Ne pandemiyi bahane etsinler ne de İran'daki savaş nedeniyle petrol fiyatlarını bahane etsinler. Hepsi bahane, beceriksizliklerinin, iş bilmezliklerinin bahanesidir. Alım gücü eriyor, yaşam şartları her gün daha zorlaşıyor, milletimiz her geçen gün daha fakirleşiyor. Asgari ücret bu kadar yüksek enflasyona rağmen sabit devam ediyor. Bakın temmuz ayı geliyor ve yine asgari ücreti artırmayacaklar. Yıllarca bu ülkede enflasyonun yüzde 5-6'ya düştüğü yıllarda bile asgari ücrete ara zam verilmiştir. Kaybolan hakkın, enflasyonun erittiği mağduriyetin mutlaka gereği yerine getirilmiştir, hak teslim edilmiştir. Yıllarca bu ülke böyle gelmiştir. İlk defa geçen sene dediler, 'Bu Temmuz'da ara zam vermiyoruz.' Şimdi bu yıl yine Temmuz'da ara zamdan bahseden yok. Bu, çalışanın hakkını elinden almaktır, bu kul hakkıdır, bu hak gaspıdır, başka bir şey değildir. Enflasyonun patlaması bizim asgari ücretlimizin, emeklimizin suçu değildir. Enflasyonun patlaması ülkeyi kötü yönetenlerin suçudur. Suç kendilerinde, cezayı millete çektiriyoruz" diye konuştu.