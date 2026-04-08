Babacan: Merkez Bankası 49 Milyar Dolar Rezerv Sattı
08.04.2026 14:10
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Merkez Bankası'nın rezerv satışlarını eleştirerek ekonomik sıkıntılara dikkat çekti.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "Savaşta değiliz ama Merkez Bankası son 40 günde 49 milyar dolar rezerv sattı. Bu hesabın içerisinde altının değerinin düşmesinden kaynaklı rezerv kaybı yok. Sadece net satış 49 milyar dolar. Peki Merkez Bankası'ndan bir açıklama duydunuz mu? Yok" dedi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, TBMM'de, Yeni Yol Partisi'nin grup toplantısında konuştu. Babacan, ABD-İsrail ve İran arasında sağlanan ateşkesi olumlu bulduğunu ancak kağıt üzerindeki sözlerin sahada fiili bir şekilde uygulanması gerektiğini söyledi. Babacan, "Yanı başımızda büyük bir savaş var. Ülke, güvenlik açısından çok az etkilenen bir süreç yaşadı ancak ekonomimiz savaş yaşayan ülkeler kadar etkilendi. Önceden de söyledim; 4 yıldır savaşta olan Ukrayna'nın bir yıllık enflasyonu yüzde 8, Türkiye'de ise İran savaşı başlamadan önce ocak ve şubat toplam enflasyonu yüzde 8. Savaşta değilken bile adeta bir savaş ekonomisini yaşadık, yaşamaya da devam ediyoruz. Vatandaşlarımıza, 'En büyük problem nedir?' diye sorduğumuzda, 'Geçim sıkıntısı, enflasyon, hayat pahalılığı' diyor. Bakıyoruz gerçekten de vatandaşlarımızı en çok etkileyen sorunların başında ekonomi yer alıyor. Savaşta değiliz ama Merkez Bankası son 40 günde 49 milyar dolar rezerv sattı. Bu hesabın içerisinde altının değerinin düşmesinden kaynaklı rezerv kaybı yok. Sadece net satış 49 milyar dolar. Peki Merkez Bankası'ndan bir açıklama duydunuz mu? Yok" dedi.

'BORÇLAR YENİDEN YAPILANDIRILMALI'

Babacan, ekonomik sıkıntıların çözülebileceğini kaydederek, "Acilen çiftçimizin, esnafımızın, sanayicimizin vergi borcu ve sosyal güvenlik borcu yeniden yapılandırılmalıdır. Borç bir yıl ödemesiz 3 yıla yayılmalıdır. Mutlaka taze finansman imkanı sağlanmalıdır. Bunu yapın korkmayın, 2002 ekonomik krizinden sonra Ziraat Bankası ve Halk Bankası'nın alacaklarının yüzde 40'ı batık hale gelmişti. Esnafımızın, çiftçimizin yüzde 40'ı borcu ödeyemiyordu. Derhal yeniden yapılandırdık. Faize değil; enflasyona endeksli bir yapılandırma, yeni finansman imkanları sağladık. Yıl 2004 çiftçimizin de esnafımızın da yüzde 99'u borcunu tam ve gününde öder hale geldi. Ziraat Bankası ve Halkbank'ın tarihinde böyle bir şey olmamıştı. Sadece 1 yılda oldu tüm bunlar. Bunlar yine olur hatta çok daha iyisi olur. Yeter ki bu ülkeyi anlayan ve ülkenin ekonomik çarklarını bilen bir yönetim iş başında olsun" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Merkez Bankası, Deva Partisi, Ali Babacan, Politika, Ekonomi, Finans, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.04.2026 15:14:33.
