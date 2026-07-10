Babacan ve Arıkan, Antalya'da Buluştu

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Antalya'da "Türkiye Buluşmaları" programında partililer ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Babacan, Mimar Sinan Kongre Merkezi'nde düzenlenen programda, Antalya'nın çok çalışan, emek veren, üreten, sözünün eri insanların, Yörüklerin kenti olduğunu söyledi.

Ekonominin hukukla güçlendiğini, adaletle ayağa kalktığını ve güvenle büyüdüğünü belirten Babacan, önceliklerinin rant değil üretim, faiz değil yatırım, ayrıcalık değil adalet olduğunu dile getirdi.

Bu hafta Türkiye'nin NATO'ya ev sahipliği yaptığını hatırlatan Babacan, "Zirve bittiğine göre şimdi sıra kendi vatandaşımıza hizmet zamanı. Şimdi sıra Ankaralının, Antalyalının, bu ülkenin dört bir yanındaki vatandaşımızın derdine eğilme zamanı." dedi.

Babacan, Türkiye Buluşmaları'nın ikincisini Antalya'da gerçekleştirdiklerini aktararak, ortak bir Türkiye hedefinde buluşacakları başka siyasi partiler ve müstakil siyasetçilerle de bu yeni alternatif inşayı genişletmek arzusunda olduklarını söyledi.

Türkiye'nin yeni bir soluğa ihtiyacı olduğunu dile getiren Babacan, ülkenin sorunlarını çözmeye, Türkiye'yi hak ettiği standartlara getirmeye talip olduklarını ifade etti.

"Hedefimiz turizm gelirini adil paylaşan bir sistemi hayata geçirmek"

Arıkan da çiftçilerin rahat nefes alabilmesi için elektriğinden mazotuna, yeminden ilacına, tohumundan gübresine ve tarımsal girdilerin üzerindeki bütün vergi yükünün kaldırılması gerektiğine işaret etti.

Antalya'nın doğal güzellikleri, tarihi, tarımı ve turizmiyle dünyanın en kıymetli şehirlerinden biri olduğunu belirten Arıkan, geçen yıl kenti 17 milyondan fazla turistin ziyaret ettiğini kaydetti.

Bu rakamın büyük başarı olduğunu vurgulayan Arıkan, "Mesele sadece kaç turist geldiği değil. Asıl mesele bu turizm gelirinden Antalyalının ne kadar pay aldığıdır. Bizim hedefimiz sadece turist sayısını artırmak değil, turizm gelirini adil paylaşan bir sistemi hayata geçirmektir." diye konuştu.

Arıkan, güçlü Türkiye'ye sonuna kadar "evet" dediklerini belirterek, şunları söyledi:

"Güçlü devlet alkışlarla büyüyen, manşetlerle güçlenen, reklamla inşa edilen devlet değildir. Güçlü devlet, içeride milletine güven veren, dışarıda ise kendi aklıyla hareket edebilen devlettir. Uluslararası rüzgarlar hangi yönden eserse essin, rotasını başkalarının pusulasına göre değil kendi devlet aklına göre belirleyen devlettir. İşte NATO Zirvesi'ni de böyle okumak zorundayız."