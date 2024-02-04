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Babadağ Belediye Başkanı Ali Atlı, Atatürk'ün Denizli'ye Gelişinin 93. Yılında Mesaj Yayımladı - Son Dakika
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Politika

Babadağ Belediye Başkanı Ali Atlı, Atatürk'ün Denizli'ye Gelişinin 93. Yılında Mesaj Yayımladı

Babadağ Belediye Başkanı Ali Atlı, Atatürk\'ün Denizli\'ye Gelişinin 93. Yılında Mesaj Yayımladı

Babadağ Belediye Başkanı Ali Atlı, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Denizli'ye gelişinin 93'ncü yılında mesaj yayımladı. Başkan Atlı; 'O ülkemizi küllerinden var eden liderdir. O'nun her zaman ışığında yürüyeceğiz. 93 yıl önce Denizli'den Ata'mız geçti, izi kaldı' dedi.

04.02.2024 10:29  Güncelleme: 10:33
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Babadağ Belediye Başkanı Ali Atlı, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Denizli'ye gelişinin 93'ncü yılında mesaj yayımladı. Başkan Atlı; "O ülkemizi küllerinden var eden liderdir. O'nun her zaman ışığında yürüyeceğiz. 93 yıl önce Denizli'den Ata'mız geçti, izi kaldı" dedi.

Babadağ Belediye Başkanı Ali Atlı mesajında şu ifadelere yer verdi;

"Mustafa Kemal Atatürk, Türk Milleti'nin en buhranlı zamanlarında 'Ben varım' diyerek büyük bir sorumluluk alarak, halkımıza önder olmuştur. Mustafa Kemal Atatürk'ün dehası, düşmanlarının bile takdirini kazanmış, dünya milletleri Atatürk'ün önünde saygıyla eğilmiştir. Atatürk, yaşadığı devrin çok ötesinde bir kişiydi. Atatürk, Türkiye için önerdiği tüm fikirlerinde haklı çıktı. Zor zamanların lideridir Atatürk. Milletin en umutsuz zamanında istiklal yolunda mücadele etmiş, dava arkadaşlarını da bu konuda yüreklendirmiştir. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk tarafından kurulan Cumhuriyetimize sahip çıkıyoruz. Atatürk ilkeleri, yolumuzu aydınlatıyor. Atatürk, özgürlük ve bağımsızlığı ilke edinmiş, büyük bir siyaset adamıdır, büyük bir komutandır, Milli Mücadele'nin lideridir. Atatürk'ün söylediği gibi muhtaç olduğumuz kudretin damarlarımızdaki asil kanda olduğunu unutmayacağız.

O lider 93 yıl önce Denizli'deydi. Vatandaşın heyecanını o günün gazetelerinden okudukça ona olan sevgiyi bir kez daha anlıyoruz. O ülkemizi küllerinden var eden liderdir. O'nun her zaman ışığında yürüyeceğiz. 93 yıl önce Denizli'den Ata'mız geçti, izi kaldı." - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Babadağ Belediye Başkanı Ali Atlı, Atatürk'ün Denizli'ye Gelişinin 93. Yılında Mesaj Yayımladı - Son Dakika


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