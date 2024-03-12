Babadağ Belediye Başkanı Ali Atlı İstiklal Marşı\'nın kabulünü kutladı

Politika

Babadağ Belediye Başkanı Ali Atlı, "İstiklal Marşı, binlerce yıllık tarih boyunca mücadelelerle dolu olan milletimizin iradesini, direncini ve onurunu yansıtan eşsiz bir eserdir" dedi.

Babadağ Belediye Başkanı ve İYİ Parti Babadağ Belediye Başkan adayı Ali Atlı, İstiklal Marşı'mızın kabulünün 103'ncü yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Atlı mesajında şu ifadeleri kullandı;

"Bugün, milletimizin bağımsızlık ve özgürlük sembolü İstiklal Marşı'nın kabul edilişinin yıl dönümünü kutlamanın gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz. Mehmet Akif Ersoy'un muhteşem kaleminden dökülen bu ulvi eser, Türk milletinin birlik ve beraberliğinin, vatan sevgisinin ve bağımsızlık azminin destansı bir ifadesidir. İstiklal Marşı, binlerce yıllık tarih boyunca mücadelelerle dolu olan milletimizin iradesini, direncini ve onurunu yansıtan eşsiz bir eserdir. Bu kutsal marş, bağımsızlık ve özgürlük aşkının en yüce temsilcisidir. Bizlere, vatan sevgisinin ne demek olduğunu, özgürlüğün kıymetini ve birlik içinde hareket etmenin gücünü hatırlatır. Bağımsızlık ve özgürlük şairimiz Mehmet Akif Ersoy'u ve milli mücadelemizin tüm kahramanlarını bir kez daha saygıyla anarken, İstiklal Marşı'nın kabul edilişinin yıl dönümünü tüm vatandaşlarımıza en içten dileklerimle kutluyorum" - DENİZLİ