Babadağ Belediye Başkanı Ali Atlı İstiklal Marşı\'nın kabulünü kutladı

Babadağ Belediye Başkanı Ali Atlı, "İstiklal Marşı, binlerce yıllık tarih boyunca mücadelelerle dolu olan milletimizin iradesini, direncini ve onurunu yansıtan eşsiz bir eserdir" dedi.
Babadağ Belediye Başkanı ve İYİ Parti Babadağ Belediye Başkan adayı Ali Atlı, İstiklal Marşı'mızın kabulünün 103'ncü yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
Başkan Atlı mesajında şu ifadeleri kullandı;
"Bugün, milletimizin bağımsızlık ve özgürlük sembolü İstiklal Marşı'nın kabul edilişinin yıl dönümünü kutlamanın gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz. Mehmet Akif Ersoy'un muhteşem kaleminden dökülen bu ulvi eser, Türk milletinin birlik ve beraberliğinin, vatan sevgisinin ve bağımsızlık azminin destansı bir ifadesidir. İstiklal Marşı, binlerce yıllık tarih boyunca mücadelelerle dolu olan milletimizin iradesini, direncini ve onurunu yansıtan eşsiz bir eserdir. Bu kutsal marş, bağımsızlık ve özgürlük aşkının en yüce temsilcisidir. Bizlere, vatan sevgisinin ne demek olduğunu, özgürlüğün kıymetini ve birlik içinde hareket etmenin gücünü hatırlatır. Bağımsızlık ve özgürlük şairimiz Mehmet Akif Ersoy'u ve milli mücadelemizin tüm kahramanlarını bir kez daha saygıyla anarken, İstiklal Marşı'nın kabul edilişinin yıl dönümünü tüm vatandaşlarımıza en içten dileklerimle kutluyorum" - DENİZLİ
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Cumhur İttifakı'nın Muratpaşa Belediye Başkan adayı Özdemir Manavoğlu, Antalyaspor Kulübü Hasan Subaşı Tesisleri'ni ziyaret etti. Seçim çalışmalarını sürdüren Manavoğlu ziyaretinde, Antalyaspor Kulübü Başkanı Aziz Çetin ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi. Manavoğlu, Çetin ve yönetimine, Antalyaspor ile kente kattıkları değerlerden dolayı teşekkür etti. Spor branşlarındaki faaliyetlerin öneminin vurgulayan Manavoğlu, 'Toplum ve gençlerin ahlaki normları açısından onlara sahip çıkmanız, koruyup kollamanız bizim için çok önemli ve değerli. Tesiste voleyboldan futbola, yüzmeye kadar tüm branşlarda çok etkili yeni faaliyetlerde ve girişimlerde bulunmuşsunuz. Bunları görmek bizleri çok mutlu etti, iyi ki varsınız.' diye konuştu. Antalya'ya yakışan çocukların yetiştirilmesi için çaba gösterdikleri dile getiren Çetin ise 'Mustafa Kemal Atatürk'ün söylediği gibi 'sağlam kafa sağlam vücutta bulunur' düsturuyla hareket ediyoruz.' dedi.
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