Babadağ\'da Atatürk Anma Töreni Düzenlendi

Politika

Babadağ Belediye Başkanı Murat Kumralım, "Milli Mücadelemizin Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü bir kez daha saygı ve minnetle anıyoruz" dedi.

Denizli'nin Babadağ ilçesinde Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 86. yılı nedeniyle anma töreni düzenledi.

Babadağ Çarşı Meydanı'nda düzenlenen törene Babadağ Kaymakamı İlhan Kayaş, Babadağ Belediye Başkanı Murat Kumral, siyasi ve sivil toplum kuruluşlarını temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Babadağ Belediye Başkanı Murat Kumral, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü nedeniyle yaptığı açıklamada; "Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 86. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen çelenk sunma ve anma törenine katıldık. Milli Mücadelemizin Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü bir kez daha saygı ve minnetle anıyoruz" diye konuştu. - DENİZLİ