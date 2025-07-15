BAE Devlet Başkanı Türkiye\'ye Resmi Ziyarette Bulunacak

İLETİŞİM Başkanı Burhanettin Duran, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed El Nahyan'ın yarın Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacağını duyurdu.

İletişim Başkanı Duran, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed El Nahyan, Sayın Cumhurbaşkanımızın davetine icabetle 16 Temmuz 2025 tarihinde ülkemize resmi ziyarette bulunacaktır. Ziyaret vesilesiyle Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri arasında 2023 yılında tesis edilen Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey'in ilk toplantısı icra edilecektir. Konuk Devlet Başkanı ve heyetiyle Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde gerçekleştirilecek görüşmelerde, iki ülke arasındaki stratejik ortaklığın derinleştirilmesine yönelik adımlar ele alınacak olup, güncel bölgesel ve küresel konularda görüş alışverişinde bulunulacaktır" dedi.