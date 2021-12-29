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Bafra mütevelli heyeti seçimleri yapıldı - Son Dakika

Bafra mütevelli heyeti seçimleri yapıldı

29.12.2021 13:50
Bafra mütevelli heyeti seçimleri yapıldı

Samsun Bafra Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) 2022 yılı sivil toplum kuruluşu (STK) mütevelli heyeti üye seçimi yapıldı.

Samsun Bafra Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) 2022 yılı sivil toplum kuruluşu (STK) mütevelli heyeti üye seçimi yapıldı.

SYDV toplantı salonunda Bafra SYDV Müdürü Hasan İrer'in divan başkanlığında kapalı zarf usulü ile yapılan seçime, Türk Kızılay Derneği Bafra Şubesi, Bafra Umut Derneği, Türkiye Sakatlar Derneği Bafra Şubesi olmak üzere 3 aday katıldı.

Yapılan seçimde mütevelli heyete Bafra Umut Derneği Başkanı Hülya Yangın Ertekin seçildi. - SAMSUN

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Umut Derneği, Samsun, Bafra, Türk, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Bafra mütevelli heyeti seçimleri yapıldı - Son Dakika


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