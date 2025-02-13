Bağımlılar ve şiddete önceden bulaşanlar, "daha fazla" şiddet gösteriyor

Politika

Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Mustafa Otrar, "Alkol bağımlılığı olanlar olmayanlara göre 2 kat, sigara bağımlısı olanlar olmayanlara göre 3 kat daha fazla şiddet davranışı sergiliyor." dedi.

Otrar, Çocukların Her Türlü Şiddet, İhmal ve İstismardan Korunarak Akıl, Ruh ve Beden Sağlıklarının Gelişimi İçin Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonunda, Milli Eğitim Bakanlığının çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde ve UNICEF işbirliğiyle gerçekleştirilen Haydi Kızlar Okula Kampanyası ile atılan adımları anlatan Otrar, kampanya ile 6-14 yaş arası kız çocuklarının okullaşma oranının artırılmasının hedeflendiğini kaydetti.

Mustafa Otrar, 2002-2003 eğitim öğretim yılında kız çocuklarının okullaşma oranı ilköğretimde yüzde 87,30, ortaöğretimde yüzde 45,20 iken, bu oranın 2022-2023 eğitim öğretim yılında ilköğretimde yüzde 93,82, ortaöğretimde ise yüzde 91,57'ye yükseldiğini kaydetti.

Emine Erdoğan himayesinde gerçekleşen "Ana-Kız Okuldayız Okuma-Yazma Kampanyası"nda ise yoksul, eğitim imkanlarından yararlanamamış, zorunlu öğretim çağını geçirmiş genç kız ve kadınlara yönelik çalışmalar yürütüldüğünü söyleyen Otrar, Kampanya kapsamında yapılan çalışmalar sonucunda 2008 yılında yüzde 8,2 olan 6 yaş ve üzeri okuma-yazma bilmeyen oranının, 2022 yılında yüzde 2,4'e düştüğünü aktardı.

Kampanya kapsamında okuryazar olmayan kadınların okuma yazma kurslarına katılımının sağlandığını dile getiren Otrar "Yapılan çalışmalar sonucunda 2002 yılında yüzde 79,9 olan kadın okuryazar oranı, 2022 yılında yüzde 96'ya yükselmiştir." ifadelerini kullandı.

"Farkındalığın artırılmasına yönelik çalışmalar yapıyoruz"

Mustafa Otrar, şiddete karşı farkındalığın artırılması için çalışmalar yaptıklarını belirterek, 10 ilde, 110 okulda öğrenci, okul personeli ve ailelere eğitim verdiklerini anlattı. Otrar, şu bilgileri paylaştı:

"Kadına Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi Kursu'nda 2022 yılı itibarıyla toplam 12 bin 99 kursiyere eğitim verilmiştir. 2023-2024 eğitim öğretim yılında şiddetin önlenmesi konusunda okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise kademelerinde 7 milyon 68 bin 565 öğrenciye, 144 bin 288 öğretmene ve 857 bin 123 veliye eğitim verilmiştir. 2023-2024 eğitim öğretim yılında akran zorbalığı ile ilgili olarak okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise kademelerinde toplam 4 milyon 162 bin 971 öğrenciye, 28 bin 373 öğretmene, 182 bin 675 veliye eğitim verilmiştir. 2024-2025 eğitim öğretim yılında ise bilinçli internet kullanımı, teknoloji bağımlılığı, akran zorbalığı ve siber zorbalık konularında okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise kademelerinde 6 milyon 779 bin 190 öğrenciye, 60 bin 622 öğretmene ve 372 bin 843 veliye eğitim verilmiştir."

Saha çalışmalarıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Otrar, "Alkol bağımlılığı olanlar olmayanlara göre 2 kat, sigara bağımlısı olanlar olmayanlara göre 3 kat daha fazla şiddet davranışı sergiliyor. Ruh sağlığıyla ilgili sorunları olanlar 4 kat, erken yaşta hamilelik geçirenler 6 kat, daha önce şiddete bulaşmış olanlar 7 kat, uyuşturucu kullananlar 11 kat, tutuklanmış olanlar 11 kat daha fazla şiddet davranışı üretiyor." ifadelerini kullandı.