Bağımlılıkla Mücadele Eğitimi 2025'te 140 Bin Gençle Buluşacak - Son Dakika
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Politika

Bağımlılıkla Mücadele Eğitimi 2025'te 140 Bin Gençle Buluşacak

Gençlik ve Spor Bakanlığı, 2025'te 140 bin gence bağımlılıkla mücadele eğitimi verecek.

07.11.2024 12:47
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Gençlik ve Spor Bakanlığınca, 2025 yılında 140 bin gence bağımlılıkla mücadele eğitimi verilecek.

Gençlik ve Spor Bakanlığının 2025 yılı Performans Programında, bağımlılıkla mücadele programına ve faaliyet maliyetlerine yer verildi.

Buna göre, bağımlılıkla mücadele programında, gençlerin zararlı alışkanlıklardan korunması amacıyla madde, tütün ve teknoloji bağımlılığı ile mücadele edilmesi; onların suça, şiddete ve kötü alışkanlıklara yönelmelerinin önlenmesi için paydaşlarla işbirliği yapılması; gençlerin yetenekleri, hedefleri ve ilgi alanları dikkate alınarak sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlere yönlendirilmesi suretiyle yaşam kalitelerinin yükseltilmesi gibi hedefler yer buldu.

Bakanlık tarafından gençlerin alkol, tütün ve uyuşturucu gibi zararlı alışkanlıklar konusunda bilinçlendirilmesi amacıyla 2025'te 140 bin kişiye bağımlılıkla mücadele eğitimi verilecek.

Bağımlılıkla mücadele eğitimi verilen genç sayısı 2023'te 93 bin 381 iken bu rakamın bu sene sonunda 120 bini bulması bekleniyor.

Gençlerin tütün, alkol ve madde bağımlılığı gibi zararlı alışkanlıklar konusunda bilinçlendirilmesi amacıyla düzenlenen eğitici eğitimlerine bu sene sonuna kadar 400 gencin katılması beklenirken, 2025'te bu rakamın 450'ye çıkarılması hedefleniyor.

Bakanlık, gençlere yönelik bağımlılıkla mücadele çalışmalarına 2025 yılı bütçesinden 48 milyon 171 bin lira ayırdı.

Sporcu, çalıştırıcı, kulüp ve federasyonların desteklenmesi için yaklaşık 7 milyarlık bütçe

Öte yandan sporun ve sporcuların desteklenmesi amacıyla geliştirilen program kapsamında ise sporcu, çalıştırıcı, kulüp ve federasyonların desteklenmesi için 6 milyar 990 milyon 711 bin TL, uluslararası spor organizasyonları için 143 milyon 458 bin TL olmak üzere toplam 7 milyar 134 milyon 169 bin TL bütçe ayrıldı.

Bakanlık tarafından 2023'te 733 bin 400 öğrenci sportif yetenek taramasından geçirilirken, 2024 yılı sonunda bu rakamın 993 bin 496'ya çıkması bekleniyor. Bakanlık, 2025 yılı için sportif yetenek taramasından geçirilecek öğrenci sayısı hedefini 1 milyon 50 bin olarak belirledi.

Gençlik ve Spor Bakanlığının 2025 yılı bütçesinden yüksek öğretim yurt hizmetleri için 74 milyar 956 milyon 251 bin TL, yükseköğretim yurt yapımı ve kiralanması için 22 milyar 46 milyon 979 bin TL, yükseköğretim yurtlarında beslenme desteği için ise 36 milyar 317 milyon 290 bin TL olmak üzere toplamda 133 milyar 320 milyon 520 bin TL ödenek ayrıldı.

Kaynak: AA

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