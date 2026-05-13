Bağımlılıkla Mücadelede Acil Önlem Çağrısı

Yeniden Refah Partisi Konya Milletvekili Ali Yüksel, Alkol ve Uyuşturucu Madde Bağımlıları Tedavi ve Araştırma Merkezlerinin (AMATEM) ve Çocuk Ergen Madde Bağımlılığı Tedavi Merkezlerinin (ÇEMATEM) ihtiyacı karşılayamadığını, sayılarının artırılması gerektiğini bildirdi.

Yüksel, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, uyuşturucu ve bağımlılık yapıcı madde kullanımının "çok ağır bir toplumsal felakete dönüştüğünü" söyledi.

Uyuşturucuya ulaşmanın tedaviye ulaşmaktan daha kolay hale geldiğini öne süren Yüksel, "Gençler sokakta birkaç saat içinde zehre ulaşabilirken, aileler çocuklarını tedavi ettirebilmek için haftalarca, aylarca sıra beklemek zorunda bırakılmaktadır. İşte bu tablo, yalnızca sağlık sistemindeki eksikliği değil, devletin sosyal koruma refleksindeki büyük zayıflamayı da gözler önüne sermektedir." dedi.

AMATEM ve ÇEMATEM'lerin sayı ve kapasitesinin ihtiyacı karşılayamadığını savunan Yüksel, bu merkezlerin sayılarının acilen artırılmasını istedi.

Çocuk ve gençlere yönelik ücretsiz psikolojik destek hizmetlerinin yaygınlaştırılmasını ve tedavi süreçlerinin hızlandırılmasını talep eden Yüksel, okullarda bağımlılıkla mücadele eğitiminin güçlendirilmesi ve uyuşturucu suçlarından elde edilen kara para ağlarının çökertilmesi gerektiğini belirtti.

Yeniden Refah Partili Yüksel, bağımlılıkla mücadelenin okulda, sokakta, mahallede, aile içinde ve sosyal devlet politikalarıyla kazanılacağını dile getirerek, "Türkiye artık bu meseleye günü kurtaran açıklamalarla değil, güçlü sosyal politikalarla, yaygın tedavi altyapısıyla ve kararlı bir devlet iradesiyle yaklaşmak zorundadır. Çünkü uyuşturucu yalnızca bireyleri değil, toplumun geleceğini çürütmektedir ve bu çürümeye karşı sessiz kalmak, geleceğimizi kaybetmeyi kabul etmektir." dedi.