Aydın'da seçimin en heyecanlı seyrettiği ilçelerin başında yer alan Köşk ilçesinde Bağımsız Belediye başkanı olarak seçime katılan Rıfat Kadri Kılınç, bölgesinde 2. tur ziyaretlerine başladı. İlçeye bağlı Başçayır Köyü'nde teravih namazından sonra halkla buluşan Kılınç, şehitler için yapılan duanın ardından köy için yapacağı çalışmalardan söz etti.
Ramazan ayı olması nedeniyle seçim çalışmalarının gece yapıldığı Köşk ilçesinde Bağımısz Aday Rıfat Kadri Kılınç, gecenin ilerleyen saatlerinde Başçayır halkı ile bir araya geldi. Çevre köylerden de çok sayıda Rıfat Kılınç hayranının katıldığı köy mitinginde 18 Mart Şehitler Günü dolayısıyla önce dualar edildi. Şehitler için yapılan programın ardından konuşan Kılınç, Başçayır için yapacağı çalışmalardan söz edip Hocalar, Akçaköy ve Yaka Mahallesi'ne bağlanan köprünün yenileceğini ayrıca bahçe yollarının da açılıp gerekli yerlere taş döşeneceğini belirtti.
Bağımsız aday olduğu için konuşmasının sonunda örnek oy pusulası ile vatandaşların oyu nasıl kullanmaları gerektiğini de anlatan Kılınç, "Pusulanın en sonunda Rıfat Kadri Kılınç yazıyor. Evet mührünü Rıfat Kadri Kılınç isminin altındaki yuvarlağın içine basacaksınız" diyerek bu konuda yaşı ilerlemiş seçmenlerin de uyarılmasını istedi. - AYDIN
Son Dakika › Politika › Köşk İlçesinde Bağımsız Aday Rıfat Kadri Kılınç, Başçayır Köyü'nde Halkla Buluştu - Son Dakika
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