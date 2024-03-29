Bağımsız Belediye Başkan Adayı Bisikletiyle Oy İstiyor

Bursa'nın İznik ilçesinde 'makam aracım' dediği bisikletiyle kahve kahve dolaşıp oy isteyen bağımsız belediye başkan adayı seçileceği taktirde alacağı maaşı da üstün zekalı çocukların okuması için harcayacağını söyledi. Bir yandan oyun oynayıp bir yandan da bağımsız başkan adayının seçim vaatlerini dinleyen kahvehanedekiler Harun Doğru'nun vaatlerini duyunca alkış yağmuruna tuttu.
Türkiye pazar günü ülke genelinde yapılacak yerel seçimlere odaklanırken; siyasi partilerin belirlediği adayların yanı sıra bağımsız olarak seçimlere katılacak bazı belediye başkan adayları da renkli kişilikleri ile dikkat çekiyor. Bağımsız adaylar ilginç seçim vaatleriyle de bir çok yerde kendilerinden söz ettiriyor.
Bursa'nın İznik ilçesinde Bağımsız Belediye Başkan adayı Harun Doğru, başında Osmanlı Alplarının taktığı börkü, altında da 'makam aracım' dediği bisikletiyle kahve kahve gezip oy istiyor.
Daha çok iftardan sonra ilçe merkezindeki ve yakın mahallelerdeki kahvehanelere giderek konuşma yapan Doğru'yu görenler öce şaşırıyor. Seçim vaatlerini duyunca sevip alkışlıyor.
İznik'e gelen doktorların çok durmadan görev yeri değişikliği isteyip ilçeden gittiğini, ilçede bir tane kalp doktoru olmadığını belirten Doğru en büyük seçim vaadi olarak ilçe hastanesine kalp doktoru getireceğini belirtiyor. Ayrıca Başkan adayı Harun Doğru'nun doktorlar için lojman yapmak, doktorlardan lojman kirası almamak, yaş sebze ve meyve alım satım kooperatifi kurmak, tam teşekküllü bir hastane yapmak, tüm resmi daireleri tek çatı altında toplamak, kurban bayramı öncesi hayvan kesim yerleri açmak da seçim vaatlerinin arasında yer alıyor.
"En büyük hedef olarak "insanların gönül bahçesine girip çiçek açtırtacağım" diyen bağımsız belediye başkan adayı Doğru, konuşmalarının ardından kahvehanedekilere çay ısmarlıyor. - BURSA
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Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, CHP Aydın Milletvekili Evrim Karakoz ve CHP Efeler Belediye başkan adayı Anıl Yetişkin ile birlikte Umurlu Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi. Büyükşehir Belediyesi, 9 ilçede 11 noktada toplam 20 bin Aydınlıyı iftar sofralarında buluşturdu.
Denizli Büyükşehir Belediyesi, ramazan ayı boyunca farklı mahallelerde vatandaşları aynı sofrada buluşturduğu iftar sofrası Akvadi'de kurdu. Başkan Zolan, tüm hemşehrilerinin ramazanını tebrik ederek, Denizli'ye hizmet ettiklerini belirtti.
Kahramanmaraş'ta meydana gelen trafik kazasında doktorun otomobiline çarpan motosiklettekilere, doktor olay yerinde müdahale etti. İYİ Parti Dulkadiroğlu Belediye Başkan adayı ve doktor Selahaddin Can'ın otomobiline çarpan motosikletin sürücüsü ve yolcusu yaralandı. Dr. Can, yaralılara ilk müdahaleyi yaparak sağlık görevlilerine bilgi verdi.
Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) üye olma suçundan aranan şahıs, jandarma operasyonu ile yakalandı. İ.Ç. isimli şahsın 6 yıl 3 ay hapis cezası ile arandığı belirlendi. Şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Uşak'ta hayata geçirilen ve devam eden projeler hakkında Belediye Başkanı Mehmet Çakın'dan bilgi aldı. Bakan Kacır, Uşak Belediye Başkanlığı'nı ziyaret ederek Başkan Çakın'la bir araya geldi. Ayrıca sanayicilerle istişare toplantısı gerçekleştirdi ve 3. Sanayi Sitesi'nde yapılan çalışmaları inceledi.
Samsun'da Vali Orhan Tavlı başkanlığında gerçekleştirilen Seçim Güvenliği Toplantısı'nda, 31 Mart Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin güvenli bir şekilde gerçekleştirilmesi için alınması gereken tedbirler görüşüldü. Samsun'da toplam 3 bin 656 sandıkta 1 milyon 38 bin 91 seçmen oy kullanacak ve 4 bin 634 personel seçimlerin huzur ve güven içinde yapılmasını sağlayacak.
AK Parti Karabük kurmayları, 31 Mart Mahalli İdareler seçimlerine sayılı günler kala Karabük Belediye Başkan Adayı Özkan Çetinkaya'nın yanında kenetlendi.
Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ, İzmir'de termik santral inşa etmek gibi bir düşüncelerinin olmadığını açıkladı. Dağ, İzmir'in doğasına, havasına, suyuna ve yeşiline zarar verecek herhangi bir projenin içinde olmayacaklarını belirtti. Ayrıca, göreve gelir gelmez ağaçlandırma çalışmalarına başlayacaklarını ve her ilçeye 'İzmir Bahçeleri' kuracaklarını ifade etti.
ANKA HABER AJANSI 29 MART CUMA GÜNDEMİ
Cumhur İttifakı Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Serdar Soydan, kente güzel projeler kazandıracaklarını ve acil sorunlara çözüm bulacaklarını belirtti. Soydan, Mersin'in tarihi ve kültürel mirasını öne çıkaracaklarını ve kentin geleceğini değiştirmek için sandığa gidilmesi gerektiğini vurguladı.
Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde, 31 Mart Yerel Seçimlerinin güven ve huzur içerisinde geçmesi için yapılan asayiş toplantısında alınan tedbirler değerlendirildi. Kaymakam Taner Bolat başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya İlçe Emniyet Müdür Vekili Başkomiser Kadir Avcı ve İlçe Jandarma Bölük Komutanı Üsteğmen Teoman Kaya da katıldı.
Ankara Valiliği, polis ve jandarmanın operasyonlarında çeşitli suçlardan aranan 1130 kişinin yakalandığını bildirdi. 22-28 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilen kapsamlı çalışmalarda, 20 yıl ve üzeri hapis cezası olan 6, 10 yıl ve üzeri hapis cezası olan 14, 5-10 yıl arası hapis cezası olan 41, 5 yıla kadar hapis cezası olan 328 ve ifadeye yönelik aranan 741 kişi gözaltına alındı.
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