Bağımsız İzmir Milletvekili Çelebi: "NATO-Rusya rekabetinde düşmanca tutum çıkarlarımıza uygun değil" - Son Dakika

Bağımsız İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, "NATO- Rusya rekabetinde doğrudan herhangi bir tarafa düşmanca tutum, Türkiye'nin çıkarlarına uygun değildir." dedi.

Çelebi, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin Ukrayna-Rusya savaşında barış lehine tarafsız politika gütmesi gerektiğini söyledi.

Türkiye'nin Rusya'yı kınaması, Ukrayna'nın ise bağımsızlığına ve toprak bütünlüğüne vurgu yapması gerektiğini dile getiren Çelebi, "NATO-Rusya rekabetinde doğrudan herhangi bir tarafa düşmanca tutum, Türkiye'nin çıkarlarına uygun değildir. Rusya'ya karşı yaptırımlarda alınacak tavır önemlidir. Soğukkanlı, ölçülü yaptırımlara katılınabilir." diye konuştu.

Çelebi, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminde bulunduğu gece komutanları tarafından dışarı çıkarılan askeri öğrencilere müebbet hapis cezası verildiğini anımsatarak, "Sadece orada bulunmuş olduğu için insanlar müebbet almamalı. Halka zarar vermişse, silahından mermi çıkmışsa o ayrı, onlara ceza verilir. FETÖ'cü ise örgütten cezasını verin ama emir verildiği için orada olmaları nedeniyle müebbet olmaz." ifadesini kullandı.

Yoklama kaçağı ve bakaya olanların bedelli askerlikten faydalanamadığını anlatan Çelebi, bu durumda olanlar için bir defaya mahsus bedelli affı çıkarılmasını istedi.