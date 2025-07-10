Bağımsız Milletvekili Dalgın, istihdam ve yatırım dostu büyüme modeline geçilmesi gerektiğini söyledi

Bağımsız Balıkesir Milletvekili Burak Dalgın, istihdam ve yatırım dostu büyüme modeline geçilmesi gerektiğini belirtti.

Dalgın, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, sanayi olmadan kalkınmanın gerçekleşemeyeceğini ifade etti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, sanayi üretiminin yüzde 5 büyüdüğünü söyleyen Dalgın, görüştüğü sanayicilerin ise daralma yaşandığını anlattığını savundu.

İstanbul Sanayi Odasının (İSO) "Türkiye'nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu-2024" araştırmasını yayımladığını aktaran Dalgın, "İstihdam ve yatırım dostu büyüme modeline geçmek durumundayız. Karlılık, hem ilk 500'de hem de ikinci 500'deki sanayi kuruluşlarında düşük. Kar etmeyen şirket büyüyemez, istihdam oluşturamaz. Karlılık bu şekilde devam edemez. Büyük şirketler nezle olursa, bunların tedarikçileri zatürre olur." değerlendirmesinde bulundu.

Burak Dalgın, orman yangınlarına yönelik tedbirlerin alınmasını, uçak filosu oluşturulmasını da istedi.

Yürütülen bazı soruşturmalardaki tutuklama kararlarını anımsatan Dalgın, tutuklamanın istisnai bir tedbir olduğunu dile getirdi.

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde mağarada metan gazından etkilenerek şehit olan 12 askere Allah'tan rahmet dileyen Dalgın, olayla ilgili ciddi soruların bulunduğunu söyledi. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in, bu konuda TBMM'ye ve kamuoyuna açıklama yapması gerektiğini ifade eden Dalgın, "Metan gazı birikmesi bilinmiyor muydu? Metan dedektörü yok muydu? Bu gibi soruların net şekilde izah edilmesi lazım." diye konuştu.