BTP Genel Başkanı Baş, TDP Genel Başkanı Sarıgül'ü ziyaret etti - Son Dakika
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BTP Genel Başkanı Baş, TDP Genel Başkanı Sarıgül'ü ziyaret etti

13.09.2022 16:03
BTP Genel Başkanı Baş, TDP Genel Başkanı Sarıgül'ü ziyaret etti

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş, Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül'ü ziyaret etti.

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş, Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül'ü ziyaret etti.

Türkiye Değişim Partisi Genel Merkezi'nde yaklaşık 1,5 saat süren görüşmenin ardından, Sarıgül ve Baş, açıklamalarda bulundu.

Türkiye'de toplumsal barışa ve kardeşlik hukukuna ihtiyaç olduğunu söyleyen Sarıgül, uyuşturucu bataklığına bulaşan tutuklu gençlerin affını konuştuklarını belirtti.

Yaklaşan kış öncesi doğal gaz ve elektriğe yapılan zamların "milletin canını yaktığını" ifade eden Sarıgül, ekonomik milliyetçiliği savunduklarını açıkladı.

Türkiye'nin iki ittifaka mahkum olmadığını anlatan Sarıgül, "Siyasi partiler arasında iş birliği ve güç birliği her zaman olacaktır. Anavatan Partisi, Demokratik Sol Parti, Yeniden Refah Partisi ve birçok siyasi parti ile özel görüşmeler devam etmektedir." dedi.

BTP Genel Başkanı Baş ise kendilerini ağırlayan Sarıgül'e teşekkür etti.

Türkiye'nin önünde bir seçim sürecinin olduğunu dile getiren Baş, Türkiye'nin herkesin bir arada yaşayacağı, aynı masa etrafında birleştiği ve aynı sofradan yemek yiyebildiği bir ülke olmak zorunda olduğunu kaydetti.

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Kaynak: AA

Türkiye Partisi, Mustafa Sarıgül, Türkiye, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika BTP Genel Başkanı Baş, TDP Genel Başkanı Sarıgül'ü ziyaret etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: BTP Genel Başkanı Baş, TDP Genel Başkanı Sarıgül'ü ziyaret etti - Son Dakika
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