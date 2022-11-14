BTP'den 6'lı masa toplantısı sonrası dikkat çeken paylaşım: Biz yine de iktidarın seçimi kazanamaması için elimizden geleni yapacağız - Son Dakika
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BTP'den 6'lı masa toplantısı sonrası dikkat çeken paylaşım: Biz yine de iktidarın seçimi kazanamaması için elimizden geleni yapacağız

14.11.2022 22:48

Daha önce 6'lı masaya katılmak istediklerini dile getiren Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş, 6'lı masanın bugünkü toplantısının ardından manidar bir paylaşımda bulundu. Baş paylaşımında, "Biz yine de iktidarın seçimi kazanamaması için elimizden geleni yapacağız" ifadeleriyle dikkat çekti.

6'lı masa partileri bugün DEVA Partisi ev sahipliğinde bir araya geldi. 8 saat süren toplantının ardından partiler tarafından ortak bildiri yayınlandı. Bildiride masanın genişlemesine ilişkin konunun da görüşüldüğü belirtildi ancak herhangi bir karara yer verildi.

BTP LİDERİNDEN MANİDAR PAYLAŞIM

Daha önce 6'lı masaya katılmak istediklerini dile getiren Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş'tan ise toplantı sonrasında manidar bir paylaşım geldi.

"GENÇLER KAFALARINA KOYDUKLARINI YAPARLAR"

Baş, söz konusu paylaşımda şu ifadelere yer verdi: "Gençleri iyi tanıyın, kafalarına bir şey koyduklarında yaparlar. Biz yine de iktidarın seçimi kazanamaması için elimizden geleni yapacağız."

BTP lideri Hüseyin Baş'tan 6'lı masa toplantısı sonrası manidar paylaşım
YORUMLAR
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Haydar Baş, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika BTP'den 6'lı masa toplantısı sonrası dikkat çeken paylaşım: Biz yine de iktidarın seçimi kazanamaması için elimizden geleni yapacağız - Son Dakika


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