Bağrışmaları salonu inletti! Bakan Yerlikaya ve CHP'li Ali Mahir arasında sert tartışma - Son Dakika
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Politika

Bağrışmaları salonu inletti! Bakan Yerlikaya ve CHP'li Ali Mahir arasında sert tartışma

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TBMM Plan ve Bütçe Komisyonundaki bütçe görüşmelerinde İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır arasında sert bir tartışma daha yaşandı. İkilinin bağrışları salonu inletti.

20.11.2024 15:42
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İçişleri Bakanlığı bütçesinin görüşmeleri öncesi Meclis'te arbede çıktı. CHP'li milletvekilleri, kayyum atamaları nedeniyle İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'yı toplantı salonu önünde karşılayarak "Bir dakika" bekletmek istedi. Yerlikaya ve AK Parti milletvekilleri salona girmek isterken arbede yaşandı.

BAĞRIŞMALARI SALONU İNLETTİ

CHP'li vekiller ile Bakan Yerlikaya arasındaki gerginlik görüşmenin yapıldığı salonda da devam etti. CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır ile Bakan Yerlikaya arasındaki tartışma esnasında ikilinin bağrışmaları salonu inletti.

BAKAN YERLİKAYA'YA KAYYUM PROTESTOSU

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır başta olmak üzere birçok CHP'li milletvekili görüşme öncesi ellerinde "Kayyum halk iradesine darbedir" yazılı dövizlerle Bakan Yerlikaya'yı beklemeye başladı. CHP'liler Yerlikaya görüşmelere katılmak üzere geldiği sırada salonun girişini kapattı. CHP'liler Esenyurt Belediyesi'ne atanan kayyum sonrası belediye binasına girişlerinin yasaklandığını hatırlatarak Yerlikaya'nın salona girişinin bir dakika boyunca engellemek istedi.

Bağrışmaları salonu inletti! Bakan Yerlikaya ve CHP'li Ali Mahir Başarır arasında sert tartışma

KAMERA TOKATLADI

Bakan Yerlikaya, AK Partili milletvekilleri ve koruma polisleri salona girmek isterken CHP'li milletvekilleri ile arasında arbede yaşandı. Yerlikaya arbede esnasında kendisinin görüntülemek isteyen ANKA Haber Ajansı'nın kamerasını tokatladı. Bakan ve AK Partililer salona girdikten sonra gerginlik daha da büyüdü.

Bağrışmaları salonu inletti! Bakan Yerlikaya ve CHP\'li Ali Mahir arasında sert tartışma

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Son Dakika Politika Bağrışmaları salonu inletti! Bakan Yerlikaya ve CHP'li Ali Mahir arasında sert tartışma - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (24)

  • Davut Kochan:
    Ali mahir terörist savunucusudur net 209 123 Yanıtla
  • SELO:
    chp milletvekili heykel yapalım demiş Yerlikayada olmaz silah uçak yapalım demiş tartışma oradan başlamış 161 96 Yanıtla
  • Yalnız Kurt:
    Mahir tam bir süzmee 118 64 Yanıtla
  • Süleyman Efe:
    Dem parti oyları olmadan birşey yapamayacakları için çırpınıyorlar 101 50 Yanıtla
  • Mehmet null:
    ali mahir terörist sempatisi CHP milli güvenlik sorunu 88 57 Yanıtla
  • Kutalmış Kutalan:
    MASONİK BABALARI, CHP.NİN DÜĞMESİNE BASTI VE TALİMAT VERDİ, TÜRKİYENİN İÇERİSİNDE SAVAŞ BAŞLATIN,FAKAT TÜRK MİLLETİ BU PROVOKASYONU YEMEZ. 76 45 Yanıtla
  • Kerim Cüceler:
    Muhalefette icraat yok boş lakırtı ve çokça heykel 64 38 Yanıtla
  • Sinan Zeybekler:
    anca tartışıp durun sonrasında kanka olursunuz 50 25 Yanıtla
  • Mehmetali Karatay:
    Vatandaş bunlara oy veriyor vatandaş sürünüyor akp chp hepi aynı 44 19 Yanıtla
  • Tolga Akdemir:
    Yiyin birbirinizi. 32 17 Yanıtla
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