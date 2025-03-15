Bahadır Yenişehirlioğlu Demirci\'de Yatırımları İnceledi

AK Parti Grup Başkanvekili Manisa Milletvekili Bahadır Yenişehirlioğlu Demirci'de vatandaşlarla buluştu, ilçeye yapılan yatırımları yerinde inceledi.

AK Parti Grup Başkanvekili - Manisa Milletvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, Demirci'yi ziyaretinde ilk olarak Belediye Başkanı Erkan Kara ve AK Parti İlçe Başkanı Nurullah Akgün ile birlikte Demirci - Salihli karayolunu yapan yüklenici firmayı ziyaret ederek çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Devlet Hastanesinde tedavi gören hastaları ziyaret eden AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu hastalarla tek tek selamlaşarak, taleplerini dinledi ve geçmiş olsun temennisinde bulundu.

Demirci'nin pazarı olması dolayısıyla pazaryerini de ziyaret eden Manisa Milletvekili Bahadır Yenişehirlioğlu alışveriş yaparak, esnaflarla sohbet etti ve taleplerini dinledi.

AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, Demirci'de halı fabrikası yangında zarar gören işadamı Mustafa Bakım'ı da ziyaret ederek geçmiş olsun temennisinde bulundu.

AK Parti Grup Başkanvekili Manisa Milletvekili Bahadır Yenişehirlioğlu temasları kapsamında ilçeye yapılan Bilim Demirci ve spor tesisi yatırımlarını da gezerek incelemelerde bulundu.

AK Parti İlçe Teşkilatını da ziyaret eden AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu ilçeye yapılan ve yapılması hedeflenen yatırımlar ile ilgili toplantı gerçekleştirdi.

AK Parti Grup Başkanvekili Manisa Milletvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, Belediye Başkanı Erkan Kara, AK Parti İlçe Başkanı Nurullah Akgün, AK Parti Kadın Kolları İl Başkanı Ebru Kalfa Kaplan ile birlikte Demirci KYK yurdunda üniversite öğrencileri birlikte iftar yaptı. - MANİSA