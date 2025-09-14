MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, boksör Avni Yıldırım'ı makamında kabul etti. Yıldırım ziyarette, Bahçeli'ye üzerinde 3 hilal bulunan boks eldiveni hediye etti.
MHP Lideri Devlet Bahçeli, boksör Avni Yıldırım'ı makamında kabul etti. Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter'in de yer aldığı ziyarette Yıldırım, Bahçeli'ye üzerinde 3 hilal bulunan boks eldiveni hediye etti. Görüşmenin ardından hatıra fotoğrafı çekildi.
Son Dakika › Politika › Bahçeli, Boksör Avni Yıldırım'ı Kabul Etti - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?