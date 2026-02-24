Bahçeli de akıma kayıtsız kalamadı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bahçeli de akıma kayıtsız kalamadı

Haberin Videosunu İzleyin
Bahçeli de akıma kayıtsız kalamadı
24.02.2026 11:25  Güncelleme: 11:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Bahçeli de akıma kayıtsız kalamadı
Haber Videosu

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ramazan ayında gündem olan "Kabe'de hacılar hu der Allah" ilahisine destek vererek eseri seslendirenleri tebrik etti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ramazan ayının başından bu yana dillerde olan "Kabe'de hacılar hu der Allah" ilahisine ilişkin açıklama yaptı. Bahçeli, ilahiyi seslendiren Celal Karatüre'yi ve eseri yorumlayanları tebrik etti.

Bahçeli, söz konusu ilahinin kısa sürede geniş kitlelere ulaştığını belirterek, "Dağa taşa 'Allah' dedirten bir akıma dönüşen 'Kabe'de hacılar hu der Allah' ilahisini ve bu ilahiyi seslendiren kardeşlerimizi gönülden alkışlıyoruz" ifadelerini kullandı.

MEB'İN RAMAZAN GENELGESİNE TEBRİK

Bahçeli ayrıca, Milli Eğitim Bakanlığı'nın 12 Şubat'ta yayımladığı Ramazan ayı etkinlikleri konulu genelgeyi de değerlendirdi. Genelgenin doğru bir adım olduğunu ifade eden Bahçeli, Bakanlığı tebrik etti.

Devlet Bahçeli, Politika, Eğitim, Dünya, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Politika Bahçeli de akıma kayıtsız kalamadı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Devrim Ulaş Devrim Ulaş:
    kayıtsız kalamadığın şeylermi var senin ak kurt 7 9 Yanıtla
  • Dracarys null Dracarys null:
    Tek ayağı çukurda olan dayılar misali son günleri Allah'a yakın olma gayretinde. 3 8 Yanıtla
  • Apple User Apple User:
    devrim ulaş kabirde içkiye devam 3 6 Yanıtla
    eser demir eser demir:
    Sen her halde kendini Allah'a illan ettin Allah sana akıl fikir ailene yardımcı olsun sağlıcakla kal 0 0
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Elleri kelepçeli cepleri boş Çocuk yaştaki şüphelilere elebaşından darbe Elleri kelepçeli cepleri boş! Çocuk yaştaki şüphelilere elebaşından darbe
7 polisin tutuklandığı soruşturmadan ilk ifade Hesaptaki para soruldu 7 polisin tutuklandığı soruşturmadan ilk ifade! Hesaptaki para soruldu
Eski eşini eşarpla boğan adamdan skandal savunma Eski eşini eşarpla boğan adamdan skandal savunma
Bütün ülke Hyeon-gyu Oh’u konuşuyor Bütün ülke Hyeon-gyu Oh'u konuşuyor
6 ayda neler oldu neler: İşte Azerbaycan Manatı’nın TL karşısındaki değeri 6 ayda neler oldu neler: İşte Azerbaycan Manatı'nın TL karşısındaki değeri
Mucize kurtuluş 7. kattan düşen çocuğu havada yakaladı Mucize kurtuluş! 7. kattan düşen çocuğu havada yakaladı
Kahramanmaraş’ta otomobil göle düştü, sürücü hayatını kaybetti Kahramanmaraş'ta otomobil göle düştü, sürücü hayatını kaybetti

12:05
İrfan Can Kahveci’den maça damga vuran hareket
İrfan Can Kahveci'den maça damga vuran hareket
11:54
Teşkilatlar mesajı alıp aktardı: Milyonların dört gözle beklediği maaş düzenlemesi için düğmeye basılıyor
Teşkilatlar mesajı alıp aktardı: Milyonların dört gözle beklediği maaş düzenlemesi için düğmeye basılıyor
11:38
Kerim Rahmi Koç, Asensio’nun golünde kendinden geçti
Kerim Rahmi Koç, Asensio'nun golünde kendinden geçti
11:27
Real Madrid’in kabusu yaşadığı maçtan günler sonra ortaya çıkan görüntü
Real Madrid'in kabusu yaşadığı maçtan günler sonra ortaya çıkan görüntü
11:26
Merkez Bankası ilk kez açıkladı: İşte vatandaşın enflasyon ve dolar tahmini
Merkez Bankası ilk kez açıkladı: İşte vatandaşın enflasyon ve dolar tahmini
10:48
Bahçeli, okullara gönderilen Ramazan genelgesi konusunda tavrını belli etti
Bahçeli, okullara gönderilen Ramazan genelgesi konusunda tavrını belli etti
10:17
Hamaney’in konutunda silah sesleri ABD’den önce tetiğe bastılar
Hamaney'in konutunda silah sesleri! ABD'den önce tetiğe bastılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.02.2026 12:19:37. #7.13#
SON DAKİKA: Bahçeli de akıma kayıtsız kalamadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.