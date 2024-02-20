Bahçeli'den Dilipak'ın sözlerine sert tepki: İspatını yapmazsa dünyanın en namert insanıdır - Son Dakika
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Politika

Bahçeli'den Dilipak'ın sözlerine sert tepki: İspatını yapmazsa dünyanın en namert insanıdır

Parti grubunda gündemdeki konulara ilişkin açıklamalarda bulunan MHP lideri Devlet Bahçeli, Abdurrahman Dilipak'ın Hükümet 15 Temmuz'u 4 ay önceden biliyordu'' iddialarına ateş püskürdü. Bahçeli, ''İspatını yapmazsa dünyanın en namert insanıdır'' dedi.

20.02.2024 11:19  Güncelleme: 11:28
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Partisinin grup toplantısında gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulunan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, hükümetin 15 Temmuz darbe girişimini dört ay önceden bildiğini iddia eden yazar Abdurrahman Dilipak'a sert sözlerle yüklendi.

"İSPATLAMAZSA DÜNYANIN EN NAMERT İNSANIDIR"

Bahçeli, "Böyle bir zamanda ahı gitmiş vahı kalmış bir yazar müsveddesi 'Hükümet 4 ay önceden darbe olacağını ayrıntılarıyla biliyordu. Halk ne olduğunu bilmeden meydana çıktı' demiş. Bu şahıs iddialarını ispatlamazsa, yazdıklarını tekziplemezse dünyanın en namert insanıdır" dedi.

"KAFALARINI KOPARMAK ŞEREF VE NAMUS BORCUDUR"

Konuşmasının devamında "FETÖ'cüleri aklamak vatana ihanet, cinayet değil midir?" diyen Bahçeli, şöyle devam etti: "FETÖ'nün propagandasına çanak tutulması, tiyatro denilmesi alçaklığın dibidir. Pensilvanyalı hainin yusuf suresinden mesaj vermesi bir toparlanmanın emaresidir. Buna kalkışırlarsa yapmaları gereken kefen bitirmeleridir. Kuyuda yusuf değil yılan vardır, kafasını koparmak da şeref ve namus borcudur. Farklı kesimlere saklanmış, kripto damarı bulup lime lime doğramazsak günü geldiğinde acınacak hale gelmekten kurtulamayız. Şansını denemek isteyen varsa hodri meydan."

DANIŞTAY 5. DAİRE'NİN KARARINA TEPKİ

Danıştay'ın göreve iade kararlarını da sert bir dille eleştiren Bahçeli, "Danıştay 5. Daire'nin FETÖ'den ihraç edilen 387 hakim ve savcıyı tekrar mesleğine iade eden kararı çok sakıncalıdır, tehlikelidir, hukuki bir temeli yoktur. FETÖ'cüleri göreve iade etmek cinayet değil midir? Şehitlerimize hakret değil midir? Danıştay 5. Dairesi adalet ve hukuka göre karar vermemiştir. HSK devreye girmiş ve mesleğe iadesi yapılan 387 kişi hakkında yeni bir inceleme başlatmış ve gerekli itirazlar yapılmıştır" ifadelerine yer verdi.

Bahçeli\'den Dilipak\'ın sözlerine sert tepki: İspatını yapmazsa dünyanın en namert insanıdır

Abdurrahman Dilipak, Devlet Bahçeli, 15 Temmuz, Gündem, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Bahçeli'den Dilipak'ın sözlerine sert tepki: İspatını yapmazsa dünyanın en namert insanıdır - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (19)

  • Serkan Basar: Bahçelinin Türkiyeye bir hayrını gösterirmisiniz ?? 436 150 Yanıtla
  • osman şahin: sayın bahçeli MHP nin kapısına kilidi vur külliyeye yerleş 378 121 Yanıtla
  • Ahmet Kalender: Merak ediyorum bahçeli şevki yılmaz ın sözlerine ne der İşine gelmemiş olabilir 332 94 Yanıtla
  • Serkan Basar: geçmişte sövüp saydığın kişiyede el pençe durup övgüler dizmekte büyük bir yetenek olsa gerek :) 326 87 Yanıtla
  • Yunus Acar: Bu adam değil miydi sürekli Erdoğan'ın dibinde onu halife gören şimdi ne oldu da birden değişti la bu siyaset hep böyle 269 68 Yanıtla
  • hüseyin şen: sayın bahçeliyide anlamıyorum arkadaş 15 sene eleştirdi 10 senedirde reisin baş sözcüsü gibi reis yorulmadan bunlar zaten gerekli savunmaları yapıyor sayın demirelin bir sözü vardıda neyse şimdi girmiyelim oralara allah yardımcımız olsun 236 55
  • mustafa ekici: Kendinden bahsediyor. 196 38 Yanıtla
  • hüseyin şen: tabii ki gösteririm sürekli tv lere çıkıyor halka ve kendine faydası olmayan bir ton konuşmalar yapıyor :=) 146 54
  • Arzum Baskara: Demlenenlerden ne gordunuz acaba siz ??? 45 82
  • Sami Göksu: Sana nefes aldırıyor yaşıyorsunya huzur ve güven içinde anlarsın sen 3 3
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