Bahçeli, DEM Partili Buldan ve Sancar ile TBMM resepsiyonunda selamlaşıp sohbet etti

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un ev sahipliğinde, TBMM yeni yasama yılının başlaması nedeniyle resepsiyon düzenlendi.

TBMM Tören Salonu'nda Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un ev sahipliğinde düzenlenen resepsiyona; Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, Meclis Başkanvekilleri, partilerin grup başkanvekilleri, milletvekilleri, bürokratlar, yabancı misyon temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, sporcular, sanatçılar, çok sayıda davetli katıldı.

BAHÇELİ, DEM PARTİ HEYETİ İLE SOHBET ETTİ

DEM Parti İmralı Heyeti'nde bulunan Meclis Başkanvekili ve Van Milletvekili Pervin Buldan ile Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yanına gelerek selamlaştı ve kısa süre sohbet etti.