Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bahçeli, Demirören Medya Heyetini Ağırladı

22.04.2026 18:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MHP Genel Başkanı Bahçeli, Demirören Medya heyetiyle buluşup, medya ve Türk dizileri hakkında konuştu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Demirören Medya TV Grup Başkanı Murat Yancı ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Bahçeli, Murat Yancı'ya eşlik eden CNN TÜRK Ankara Temsilcisi Dicle Canova ile Kanal D Ankara Temsilcisi Zafer Şahin'den oluşan Demirören Medya Grubu heyetini MHP Genel Merkezi'nde ağırladı. Kabulde, son dönemdeki iç ve dış siyasi gelişmeler konuşuldu. Bahçeli, yerli ve milli medyanın özellikle de televizyonların devlet ve millet için önemine değindi. Türk dizilerinin dünyadaki başarısından övgüyle bahseden Bahçeli, Türkiye'nin tanıtımına katkı sağlayan bu yapımların desteklenmesi gerektiğini ifade etti. Devlet Bahçeli, özellikle Kanal D'de yayınlanan 'Uzak Şehir' dizisini kaçırmadan izlediğini vurguladı. Bahçeli, ziyaretten dolayı memnuniyetini de dile getirdi.

Demirören Medya TV Grup Başkanı Murat Yancı, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye Ferdi Tayfur'un nostaljik plakları ile Demirören Yayınları'nın seçkin ederleri arasında yer alan, 'Sultan II. Abdülhamit Dönemi: Suriye' kitabını takdim etti.

Kaynak: DHA

Politika, Kültür, Medya, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.04.2026 19:04:01. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.