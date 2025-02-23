Bahçeli\'den AK Parti\'ye Özel Çiçek Aranjmanı

Politika

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, AK Parti 8'inci Olağan Büyük Kongresi'ne milli birlik ve kardeşliği simgeleyen özel bir çiçek aranjmanı gönderdi.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, Ankara Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirilen AK Parti'nin 8'inci Olağan Büyük Kongresi'ne milli birlik ve kardeşliği simgeleyen özel bir çiçek aranjmanı gönderdi.

1071 adet canlı gül bahçesi içerisinde 1453 adet canlı karanfillerin işlenmesiyle oval şekilde yapılan Türk bayrağının çerçevesi AK Parti'nin beyaz, mavi ve turuncu renkleri ile çevrelendi. Ayrıca AK Parti'nin kuruluşunun 23'üncü yılı dönümü dolayısıyla 23 adet canlı beyaz orkide de yer aldı. - ANKARA