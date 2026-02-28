Bahçeli'den Çarpıcı Açıklamalar - Son Dakika
Bahçeli'den Çarpıcı Açıklamalar

28.02.2026 23:29
Bahçeli, ABD'nin İran'a saldırısının İsrail tarafından gerçekleştirildiğini belirtti.

MİLLİYETÇİ Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Pakistan ile Afganistan arasındaki savaştan sonra ABD'nin İran'a yönelik beklenen saldırısı, İsrail tarafından gerçekleştirilmiştir. ABD-İsrail ortak yapımı saldırılara İran'ın misillemesi, farklı ülkelerdeki ABD üslerini hedef almıştır. Abu Dabi, Kuveyt, Bahreyn ve kısmen Katar ateş hattında kalmıştır. Tahran, İsfahan, Kum ve Kerec'in hedef alınması, karşılıklı misillemelerle küresel savaşa dönüşebilecek bir risk taşımaktadır. Savaş değil, barış hakim olmalıdır" dedi.

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından düzenlenen iftar programına katıldı. Programda konuşan Bahçeli, Ülkü Ocakları'nın Türklük gurur ve şuurunun, İslam ahlak ve faziletinin eylem ve fikir membaı; Kızılelma ülküsüyle İ'la-yı Kelimetullah ruhunun erdem ve fazilet mektebi olduğunu söyleyerek, "Bu mektep; ahlak ve edebin refakatinde, aklın ve gönlün rehberliğinde kemale ermenin hevesinde olan serdengeçti yüreklerin, yani Ülkücü Türk gençliğinin hiç sönmeyecek meşalesidir. Hz. Mevlana, 'Hamdım, piştim, yandım' sözüyle hayatındaki müessir dönüşümü ifade etmiş, içindeki aydınlığın keşfini yapmıştır. Benzer şekilde ifade edecek olursak; Ülkü Ocakları meşale gibi yandıkça hamlık geçecek, olgunluk gelecektir. Nihayet bu kutlu yuvanın sırrına erenler, iç ve dış medeniyet aleminin dengesiyle müşerref olacaklardır. Bu denge halinin vücut bulması sayesinde salabet ve seciye sahibi bir dava insanı tecelli edecektir" ifadelerini kullandı.

'ABD'NİN İRAN'A YÖNELİK BEKLENEN SALDIRISI İSRAİL TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLMİŞTİR'

Pakistan ile Afganistan arasındaki savaştan sonra ABD'nin İran'a yönelik beklenen saldırısının İsrail tarafından gerçekleştirildiğini belirten Bahçeli, "ABD-İsrail ortak yapımı saldırılara İran'ın misillemesi, farklı ülkelerdeki ABD üslerini hedef almıştır. Abu Dabi, Kuveyt, Bahreyn ve kısmen Katar ateş hattında kalmıştır. Tahran, İsfahan, Kum ve Kerec'in hedef alınması, karşılıklı misillemelerle küresel savaşa dönüşebilecek bir risk taşımaktadır. Savaş değil, barış hakim olmalıdır" dedi.

'TÜRK VE TÜRKİYE YÜZYILI HEDEFİMİZDİR'

Türkiye'nin sağduyulu ve soğukkanlı hareket ederek barışçıl çağrılarını sürdürmesi, milli güvenlik için her tedbiri alması zaruri olduğunun altını çizen Bahçeli, "Uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanımına karşı gösterdiğiniz duyarlılığı; şiddet, kumar ve dijital bağımlılıkla mücadeleyle birleştiriniz. Sosyal sorumluluk projelerinizi artırınız. Kalem, kelam ve kitapla iç içe yaşayınız. Şartlar zorunlu kılmadıkça kılıca değil; bilgiye, ahlaka ve irfana sarılınız. Yeni bir yüzyıla yönelmiş durumdayız. Türk ve Türkiye Yüzyılı hedefimizdir. İhtiyaç duyduğumuz insan tipi; iyi eğitilmiş, donanımlı, ahlaklı, özgüvenli, milletine bağlı, eşitlik ve hür teşebbüs ruhunu taşıyan bireylerdir. Bunun güvencesi Ülkücü Türk gençliğidir" şeklinde konuştu.

Kaynak: DHA

